Soudal heeft een nieuwe overname gerealiseerd. De producent van mastieken, lijmen en PU-schuim uit Turnhout lijft het Nederlandse Momentive Performance Materials in. Het bedrijf produceert in Bergen op Zoom siliconen.

De siliconenfabriek net over de Nederlands-Belgische grens telt 32 productiemedewerkers in een fabriek van 10.000 vierkante meter. Met de overname haalt Soudal bijkomende capaciteit in huis om de toenemende vraag naar hoogwaardige kitten te kunnen volgen, zo klinkt het vrijdag in een persbericht. Financiële details geeft Soudal niet vrij.

De productieactiviteiten in Bergen op Zoom blijven ongewijzigd. Nieuwe investeringen in de site worden onderzocht. Vooral Soudal wordt het de 23e productiesite. Het bedrijf van oprichter Vic Swerts is intussen op alle continenten actief met 23 fabrieken.

'We zijn trots op deze nieuwe internationale overname. Het past perfect in onze internationale groeiambities en zorgt voor capaciteit voor toekomstige ontwikkeling', zegt CEO Dirk Coorevits.

Soudal heeft meer dan 3.500 werknemers in 73 filialen, waarvan 23 fabrieken. In november had het bedrijf met Al Muqarram Insulation Material Industry uit de Verenigde Arabische Emiraten nog de duurste overname uit de bedrijfsgeschiedenis aangekondigd. In de pers circuleerde toen een overnameprijs van 50 miljoen euro.

De siliconenfabriek net over de Nederlands-Belgische grens telt 32 productiemedewerkers in een fabriek van 10.000 vierkante meter. Met de overname haalt Soudal bijkomende capaciteit in huis om de toenemende vraag naar hoogwaardige kitten te kunnen volgen, zo klinkt het vrijdag in een persbericht. Financiële details geeft Soudal niet vrij. De productieactiviteiten in Bergen op Zoom blijven ongewijzigd. Nieuwe investeringen in de site worden onderzocht. Vooral Soudal wordt het de 23e productiesite. Het bedrijf van oprichter Vic Swerts is intussen op alle continenten actief met 23 fabrieken. 'We zijn trots op deze nieuwe internationale overname. Het past perfect in onze internationale groeiambities en zorgt voor capaciteit voor toekomstige ontwikkeling', zegt CEO Dirk Coorevits. Soudal heeft meer dan 3.500 werknemers in 73 filialen, waarvan 23 fabrieken. In november had het bedrijf met Al Muqarram Insulation Material Industry uit de Verenigde Arabische Emiraten nog de duurste overname uit de bedrijfsgeschiedenis aangekondigd. In de pers circuleerde toen een overnameprijs van 50 miljoen euro.