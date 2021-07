Sophia Genetics, een Zwitsers bedrijf dat via DNA-analyses kanker kan diagnosticeren en behandelen en waarin Marc Coucke al jaren een belang heeft, maakt vrijdag zijn beursdebuut op Wall Street. Sophia Genetics krijgt een notering op Nasdaq.

Sophia Genetics biedt 13 miljoen aandelen aan en wil hiermee zo'n 234 miljoen dollar ophalen. Het geld is in de eerste plaats bestemd als werkkapitaal, naast geld voor R&D en om zijn producten op de markt te brengen.

Door de beursgang zal het belang van Coucke (via investeringsvehikel Alychlo, red.) in Sophia dalen van ruim 14 procent tot 11 procent, meldt De Tijd.

Vorig jaar boekte de Zwitserse onderneming 28,4 miljoen dollar aan inkomsten.

Sophia Genetics biedt 13 miljoen aandelen aan en wil hiermee zo'n 234 miljoen dollar ophalen. Het geld is in de eerste plaats bestemd als werkkapitaal, naast geld voor R&D en om zijn producten op de markt te brengen. Door de beursgang zal het belang van Coucke (via investeringsvehikel Alychlo, red.) in Sophia dalen van ruim 14 procent tot 11 procent, meldt De Tijd. Vorig jaar boekte de Zwitserse onderneming 28,4 miljoen dollar aan inkomsten.