Sonova Retail Belgium, het bedrijf achter de winkelketen Lapperre, opent vandaag in Gent officieel zijn eerste conceptstore World of Hearing. Daar kunnen mensen met gehoorproblemen hoogtechnologische en esthetische oplossingen bekijken, zodat ze sneller de stap zetten naar een hoorapparaat.

" Meer dan een miljoen volwassen Belgen hebben gehoorverlies, maar minder dan één op de drie van pakt het probleem aan", zegt Marc Heymans, de CEO van Sonova Retail Belgium. "Op hoorapparaten kleeft nog altijd het stigma van de ouderdom. Mede daardoor duurt het gemiddeld zeven jaar voor iemand met gehoorproblemen zich een hoorapparaat aanschaft. De drempel is hoog." Nochtans zijn er oplossingen voor elk specifiek gehoorprobleem, ook de kleine. Er bestaan apparaten in alle maten, gewichten en kleuren. Heymans is er het levende bewijs van. Halfweg het gesprek merkt hij terloops op dat hij zelf een Phonak-hoortoestel draagt, iets wat zelfs bij nader toekijken nauwelijks opvalt. "Ik kreeg het op een bepaald moment moeilijk om mensen goed te begrijpen in drukke ruimtes met veel omgevingslawaai, zoals een restaurant", vertelt hij. "Ik hoorde nog wel wat ze zegden, maar ik moest me inspannen om hen goed te verstaan. Daardoor kwam ik 's avonds soms uitgeput thuis. Nu heb ik een toestelletje dat de omgevingsgeluiden weg filtert. Met een app kan ik zelf de intensiteit regelen." Heymans is audioloog en staat al bijna twintig jaar aan het hoofd van Sonova Retail Belgium. De naam van de Zwitserse groep zal weinig mensen bekend in de oren klinken, die van haar Belgische winkelketen Lapperre des te meer. Lapperre is in 1948 in Brussel opgericht om slechthorenden te helpen. In 1996 werd het overgenomen door het Zwitserse bedrijf Phonak, dat later zijn naam veranderde in Sonova. Phonak is nog altijd de merknaam van de premiumhoortoestellen van Sonova. Die worden ook door andere partijen dan Lapperre verkocht. Sonova is een verticaal geïntegreerd bedrijf: het produceert hoorapparaten en implantaten, verdeelt ze in circa 100 landen, en baat zelf winkelketens uit. In België telt Sonova Retail Belgium 240 verkooppunten: 110 Lapperre-hoorcentra en 130 shops-in-the-shop bij commerciële partners, zoals opticiens of apothekers. De onderneming telt 400 personeelsleden, onder wie 250 audiologen en audiciens. Sonova Retail Belgium vertegenwoordigt een omzet van meer dan 90 miljoen euro. "Toen ik in 2002 CEO werd, was dat iets meer dan 20 miljoen", vertelt Heymans. "Vooral in het eerste decennium van de jaren 2000 is de sector sterk gegroeid. Lapperre opende een pak nieuwe winkels, net als onze concurrenten. Bovendien kwamen er nieuwe spelers bij, zoals de optiekketen Hans Anders en de thuiszorgwinkels van de ziekenfondsen. Dat heeft hoorapparaten heel dicht bij de klant gebracht, en de markt een enorme boost gegeven." Intussen vond een consolidatie plaats, en zit Lapperre in een fase van finetuning, stelt Heymans: "Sonova heeft in 2017 het Nederlandse Audionova overgenomen, het nummer drie in België. In ons land smolten Lapperre en Audionova samen, op een zachte manier, zonder ontslagen of afvloeiingen. Vandaag staat ons winkelnet er, de geografische spreiding is goed, het is enkel nog wat lokaal bijsturen. De merknaam Audionova wordt in de groep nu gebruikt als wereldwijd private label." Sonova Retail Belgium schuift echter niet zozeer de productnamen Phonak, Unitron of Audionova naar voren. Heymans: "Ons Lapperre-retailconcept steunt op het auditief profiel dat we maken van de klant. We houden vooral rekening met zijn behoeften en verwachtingen, en minder met de exacte mate van gehoorverlies. Daardoor kan de oplossing of het product verschillen voor klanten met dezelfde symptomen." Met de opening van World of Hearing in Gent lanceert Lapperre een nieuw, drempelverlagend winkelconcept. De klemtoon ligt op spontaan en interactief contact met de klanten. Iedereen kan zonder afspraak een gratis auditieve test laten uitvoeren. Hij of zij krijgt hoogtechnologische en gespecialiseerde oplossingen aangereikt, zoals een behandeling tegen tinnitus of de cochleaire implantaten. "In World of Hearing kan iedereen vrij binnenstappen en zelf ontdekken in welke mate ze aan gehoorverlies lijden en wat de mogelijkheden zijn om er wat aan te doen", zegt Heymans. "Men kan vrij een hoortest doen en apparaten uittesten. In een studio worden de verschillen tussen de hoorervaring met of zonder apparaat gesimuleerd. Een professioneel team van audiologen begeleidt de mensen." De Sonova-groep lanceert World of Hearing wereldwijd. De keten is in Europa al gelanceerd in Nederland, Duitsland, Denemarken en Italië. In België komen er in een eerste fase zeker nog twee winkels bij, wellicht in Brussel en Antwerpen. De totale Belgische markt voor hoortoestellen bedroeg in 2019 ongeveer 110.000 terugbetaalde stuks voor 60.000 patiënten, maar het groeipotentieel is groot, weet Heymans. "Als je weet dat de gemiddelde leeftijd van ons cliënteel 72 jaar is, dan is het duidelijk dat de vergrijzing voor ons een bron van natuurlijke groei is. Maar we krijgen ook almaar meer vijftigers over de vloer die in het verleden gehoorschade opgelopen hebben. Als jonge mensen vandaag naar een concert gaan, beschermen ze zich met oordopjes. Dat was twintig tot dertig jaar geleden niet het geval." Licht gehoorverlies komt volgens Heymans bij almaar meer professioneel actieve mensen voor. Velen van hen leven ermee en zoeken geen oplossing. "De tijd van de grote zichtbare banaan achter je oor is nochtans al lang voorbij", zegt hij. "Esthetisch gaan we met rasse schreden vooruit. De earbuds die Sonova ontwikkelt, verschillen nog in weinig van de trendy oortjes die jongeren gebruiken voor hun smartphone." Medtech (medische technologie) is de trendy naam voor de sector waarin Sonova actief is. En ook daar zit nog een hefboom voor groei, meent Heymans: "Het hoorapparaat van vroeger evolueert steeds meer naar een minicomputer. Er worden nu toestellen ontwikkeld die bij specifieke, moeilijke luistersituaties bijsturen. Daardoor zal onze branche zich uitbreiden buiten de medische context." De overname van de consumentendivisie van Sennheiser door Sonova in mei past in die strategie. Met de acquisitie verwerft Sonova een nieuwe productportfolio die onder meer bestaat uit draadloze koptelefoons. Zo slaat de onderneming de brug naar niet-medische consumententoepassingen en distributiekanalen, en opent ze de weg naar het grote publiek.