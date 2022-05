Sonaca Aircraft zet de productie van zijn Belgische opleidings- en toerismevliegtuig Sonaca 200 (S200) stop. Er zijn door corona veel te weinig orders om rendabel te kunnen zijn, meldt moedergroep Sonaca maandag in een persbericht.

Sonaca is een Waalse groep die onderdelen produceert voor de lucht- en de ruimtevaart. Het filiaal Sonaca Aircraft werd in 2016 opgericht om zelf ook een volledig vliegtuig te produceren. Dat werd de Sonaca 200, een eenmotorig vliegtuig met twee zitplaatsen.

Maar ruim drie jaar nadat in het najaar van 2018 het eerste exemplaar aan een klant was afgeleverd, wordt de productie stopgezet. Yves Delatte, de CEO van Sonaca, wijst voor de beslissing naar corona. 'De COVID-19-pandemie, die tot in 2025 voelbaar zal zijn in de luchtvaartsector wereldwijd", klinkt het, "had ook een grote impact op de activiteiten van vorming en opleiding van piloten.' Daardoor ligt het aantal orders ver onder de rendabiliteitsgrens.

Ook een zoektocht naar partners om het filiaal verder uit te bouwen, leverde niets op. De Sonaca 200 werd gebouwd in Temploux, in de provincie Namen. De zowat dertig mensen die aan het vliegtuig werkten, kunnen aan de slag blijven in de Sonaca-groep. Er zullen in totaal 57 exemplaren van de Sonaca 200 gebouwd en geleverd zijn.

