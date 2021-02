De Belgische vliegtuigbouwer Sonaca heeft vanwege de impact van de coronacrisis op de luchtvaartsector vorig jaar de helft van zijn omzet verloren, om te eindigen met een omzet van ongeveer 430 miljoen euro. Dat zegt CEO Bernard Delvaux vrijdag in de Franstalige zakenkrant L'Echo.

In het buitenland is het bedrijf moeten overgaan op massa-ontslagen en definitieve sluitingen van verschillende sites.

In eigen land kon het bedrijf een beroep doen op economische werkloosheid voor om en bij de helft van zijn personeel. In buitenlandse fabrieken moest het bedrijf overgaan tot massale ontslagen: op de sites in de Verenigde Saten, Brazilië, Mexico, Canada en Roemenië verdwenen zowat 1.500 jobs, op een totaal van 3.000.

Daarnaast werd een fabriek in China gesloten, net als drie vestigingen in de Verenigde Staten. Dankzij besparingen en steun van aandeelhouders zoals het Waalse gewest en de federale holding FPIM en de banken beschikt het bedrijf nu over een kaspositie die Sonaca in staat zou moeten stellen om de crisis te overleven.

