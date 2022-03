Chemiereus Solvay splitst op in twee aparte beursgenoteerde bedrijven. Dat heeft het Bel20-bedrijf dinsdag aangekondigd.

Het bijna 160-jaar oude chemiebedrijf is van plan zich volgend jaar op te delen in twee. Eén bedrijf - voorlopig EssentialCo gedoopt - zal actief zijn in essentiële chemicaliën. Het tweede bedrijf - SpecialtyCo - zal actief zijn in gespecialiseerde materialen en consumptiegoederen. De opsplitsing moet zorgen voor meer groei en waarde van de afzonderlijke activiteiten. Het zullen twee onafhankelijke beursgenoteerde bedrijven worden, met zetel in België. Elke aandeelhouder van Solvay zal aandeelhouder worden in de aparte bedrijven.