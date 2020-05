Het coronavirus heeft de chemiegroep Solvay in het eerste kwartaal van dit jaar minder hard getroffen dan gedacht, maar de groep waarschuwt voor een 'economische storm' in het tweede kwartaal.

Solvay boekte in het eerste kwartaal een omzet van 2,47 miljard euro, zowat 4 procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De onderliggende ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) daalde met 0,4 procent tot 569 miljoen euro. 'Dat is beter dan verwacht, ondanks een reeds negatieve covid-19-impact van 20 miljoen euro in China', luidt het in een persbericht.

Solvay zag naar eigen zeggen 'een gezonde vraag' in veel markten (zoals gezondheidszorg, huishoudelijke en persoonlijke verzorging, landbouw, voeding, auto en defensie), 'die hielpen om de gevolgen van de uitdagende olie- en gasmarkten en ruimtevaart te verzachten'.

De vooruitzichten voor het tweede kwartaal zien er minder goed uit. Solvay verwacht dat de vraag beduidend zal dalen. 'Het is duidelijk dat de tegenwind toeneemt, en daarom verwachten we dat het tweede kwartaal aanzienlijk lagere resultaten zal opleveren', stelt CEO Ilham Kadri. Het is volgens de CEO nog te vroeg om de volledige impact van de covid-19-pandemie op het bedrijf te voorspellen. Begin april trok Solvay wegens de coronacrisis wel al zijn vooruitzichten voor het volledige jaar in. Het bedrijf behield wel het dividend, maar riep de aandeelhouders op om een deel ervan te storten in een solidariteitsfonds voor het personeel.

Solvay boekte in het eerste kwartaal een omzet van 2,47 miljard euro, zowat 4 procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De onderliggende ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) daalde met 0,4 procent tot 569 miljoen euro. 'Dat is beter dan verwacht, ondanks een reeds negatieve covid-19-impact van 20 miljoen euro in China', luidt het in een persbericht. Solvay zag naar eigen zeggen 'een gezonde vraag' in veel markten (zoals gezondheidszorg, huishoudelijke en persoonlijke verzorging, landbouw, voeding, auto en defensie), 'die hielpen om de gevolgen van de uitdagende olie- en gasmarkten en ruimtevaart te verzachten'. De vooruitzichten voor het tweede kwartaal zien er minder goed uit. Solvay verwacht dat de vraag beduidend zal dalen. 'Het is duidelijk dat de tegenwind toeneemt, en daarom verwachten we dat het tweede kwartaal aanzienlijk lagere resultaten zal opleveren', stelt CEO Ilham Kadri. Het is volgens de CEO nog te vroeg om de volledige impact van de covid-19-pandemie op het bedrijf te voorspellen. Begin april trok Solvay wegens de coronacrisis wel al zijn vooruitzichten voor het volledige jaar in. Het bedrijf behield wel het dividend, maar riep de aandeelhouders op om een deel ervan te storten in een solidariteitsfonds voor het personeel.