Solvay heeft een sterker dan verwacht tweede kwartaal achter de rug en trekt de jaarprognoses op.

De netto-omzet van Solvay steeg in het tweede kwartaal organisch met 20 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en was volgens Solvay in de meeste markten weer op het niveau van 2019, meldt het chemiebedrijf donderdag. De vraag was in het tweede kwartaal 'bijzonder sterk' in de auto-, elektronica- en bouwsector. Zonder composieten en olie & gas steeg de omzet met 22 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 en met 6 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

Solvay geeft voorts mee op koers te zitten om de vooropgestelde jaarlijkse besparingen van 200 miljoen euro te halen. In de eerste helft van dit jaar werden in totaal al voor 131 miljoen euro structurele kostenbesparingen gerealiseerd.

De onderliggende ebitda (winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg in het tweede kwartaal met 47 procent op jaarbasis tot 602 miljoen euro. De ebitda-marge kwam uit op 24,5 procent, zowat 4,3 procentpunt hoger dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. De onderliggende nettowinst bedroeg 276 miljoen euro, of meer dan het dubbele tegenover het tweede kwartaal van 2020.

Solvay trekt de prognoses voor heel 2021 donderdag op. De raming van de onderliggende ebitda wordt verhoogd van 2 tot 2,2 miljard euro eerder naar 2,2 tot 2,3 miljard euro. De raming van de vrije kasstroom wordt opgetrokken van 650 miljoen euro tot ongeveer 750 miljoen euro.

'We hebben een sterke omzetgroei gerealiseerd, waarbij de volumes van juni het niveau van 2019 hebben overtroffen', zegt CEO Ilham Kadri. 'Onze structurele kostenmaatregelen en prijsinitiatieven hebben onze leidende marges in het kwartaal op peil gehouden. Bovendien draagt onze gedisciplineerde aanpak van cashmanagement bij aan het verder afbouwen van schulden. Vooruitkijkend blijven we ons richten op het beperken van de inflatie en op herinvestering in onze belangrijkste groeigebieden, zoals batterijen en elektronica, die op middellange termijn voor superieure groei zullen zorgen', kli nkt het.

