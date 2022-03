Het Belgische chemiebedrijf Solvay schort zijn activiteiten en nieuwe investeringen in Rusland op. Dat heeft Solvay maandag aangekondigd.

De Russische activiteiten van Solvay zijn eerder beperkt. Ze vertegenwoordigen minder dan 1 procent van de groepsomzet, zo zegt woordvoerster Nathalie van Ypersele. Solvay heeft in het land een commerciële afdeling. Daarnaast is Solvay voor 50 procent aandeelhouder van de joint venture Rusvinyl, die een pvc-fabriek heeft ten oosten van Moskou. De opening van de fabriek in 2014 werd bijgewoond door Russisch president Vladimir Poetin. Solvay schort de dividenduitkeringen van Rusvinyl op. Voorts is er via het Solvay Solidarity Fund 1 miljoen euro geschonken aan het Belgische en Internationale Rode Kruis ter ondersteuning van de hulpverlening aan de getroffen burgers in Oekraïne, zo staat in een persbericht van Solvay. "De fondsen zullen toegang helpen verschaffen tot zuiver water, geneesmiddelen en medische apparatuur, zullen vitale infrastructuur helpen herstellen en de levensomstandigheden van de gezinnen verbeteren." Privégiften van werknemers zullen worden verdubbeld. 'Solvay is diep bedroefd door het verlies van levens en het leed in Oekraïne', zegt CEO Ilham Kadri in een persbericht. 'Wij staan achter al onze medewerkers, ook onze Oekraïense en Russische, in deze ongekende crisis, en we zullen hen alle nodige steun bieden, inclusief salarissen en andere sociale voordelen', klinkt het.