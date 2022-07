Solvay krikt zijn winstprognose voor 2022 fors op. De Belgische chemie- en materialengroep rekent nu op een groei van de operationele kasstroom (ebitda) met 14 tot 18 procent, al houdt ze wel rekening met een 'bescheiden daling' van vraag. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt bij de publicatie van zijn kwartaalresultaten.

Het gaat al om de tweede forse verhoging van de winstverwachting dit jaar. Na het eerste kwartaal rekende Solvay nog op een groei van 5 tot 9 procent, terwijl de groep begin dit jaar nog uitging van zowat 5 procent.

Solvay heeft er dan ook opnieuw een recordkwartaal op zitten. Tijdens het tweede kwartaal steeg de netto-omzet met 41,5 procent tot 3,48 miljard euro. De organische groei, met name zonder het effect van gunstige wisselkoersen, bedroeg 32,6 procent.

Meer dan een kwart van de omzetgroei haalde Solvay door meer aan te rekenen voor zijn producten. Daarnaast verkocht de groep ook meer: de volumes stegen met 6 procent. De aanwas werd gestuwd door alle bedrijfstakken.

De operationele kasstroom (ebitda) kwam uit op 864 miljoen euro. Het gaat om een toename met 43,4 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021, of een organische groei van 34,9 procent.

CEO Ilham Kadri is "trots" op de prestaties van Solvay om tegemoet te komen aan de hoge vraag. "De prijsinitiatieven hebben geholpen om de aanzienlijke kostenstijging te compenseren en hebben ons in staat gesteld de ebitda-marges te handhaven", zegt ze voorts.

Behalve meer ebitda-groei verwacht Solvay voor 2022 ook een hogere vrije kasstroom van zowat 750 miljoen euro in plaats van de eerdere 650 miljoen euro. Daarbij 'worden aanzienlijke stijgingen van het werkkapitaal opgevangen', luidt het. Solvay houdt in zijn vooruitzichten rekening 'met een bescheiden daling van de vraag' wegens de algemene economische somberheid, klinkt het. Het bedrijf gaat voorts niet uit van onderbrekingen van de aardgasvoorziening in Europa.

Het gaat al om de tweede forse verhoging van de winstverwachting dit jaar. Na het eerste kwartaal rekende Solvay nog op een groei van 5 tot 9 procent, terwijl de groep begin dit jaar nog uitging van zowat 5 procent. Solvay heeft er dan ook opnieuw een recordkwartaal op zitten. Tijdens het tweede kwartaal steeg de netto-omzet met 41,5 procent tot 3,48 miljard euro. De organische groei, met name zonder het effect van gunstige wisselkoersen, bedroeg 32,6 procent. Meer dan een kwart van de omzetgroei haalde Solvay door meer aan te rekenen voor zijn producten. Daarnaast verkocht de groep ook meer: de volumes stegen met 6 procent. De aanwas werd gestuwd door alle bedrijfstakken.De operationele kasstroom (ebitda) kwam uit op 864 miljoen euro. Het gaat om een toename met 43,4 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021, of een organische groei van 34,9 procent. CEO Ilham Kadri is "trots" op de prestaties van Solvay om tegemoet te komen aan de hoge vraag. "De prijsinitiatieven hebben geholpen om de aanzienlijke kostenstijging te compenseren en hebben ons in staat gesteld de ebitda-marges te handhaven", zegt ze voorts. Behalve meer ebitda-groei verwacht Solvay voor 2022 ook een hogere vrije kasstroom van zowat 750 miljoen euro in plaats van de eerdere 650 miljoen euro. Daarbij 'worden aanzienlijke stijgingen van het werkkapitaal opgevangen', luidt het. Solvay houdt in zijn vooruitzichten rekening 'met een bescheiden daling van de vraag' wegens de algemene economische somberheid, klinkt het. Het bedrijf gaat voorts niet uit van onderbrekingen van de aardgasvoorziening in Europa.