Chemiebedrijf Solvay heeft in het tweede kwartaal zijn brutowinst met 29,5 procent zien terugvallen tot 439 miljoen euro. Dat blijkt woensdag uit de halfjaarresultaten. De omzet daalde met 18 procent. Het bedrijf bouwde wel een record aan vrije kasstroom van 435 miljoen op in de eerste helft van 2020.

Solvay zag door de coronacrisis zijn volumes terugvallen door een verminderde vraag in de olie & gas-, vliegtuig-, auto- en bouwmarkten. Zo daalde de omzet van de 'composite materials' in het tweede kwartaal met 32,2 procent door de forse daling van de productie van commerciële vliegtuigen, terwijl de verkoop aan de sector van militaire vliegtuigen goed standhield. Solvay levert onder meer lichte vliegtuigonderdelen aan Airbus en Boeing. Die laatste had het ook voor de coronacrisis al moeilijk door de problemen met de Boeing 737 MAX. En ook de autosector had zwaar te lijden onder de coronacrisis.

Besparen

'De business heeft haar herstructureringsplannen versneld om besparingen eerder dan gepland te realiseren', meldt Solvay. In mei kondigde Solvay aan fabrieken in de Groot-Brittannië en de VS te sluiten vanwege de dalende vraag van klanten. Daarbij sneuvelen ook 570 banen.

Zowel de brutowinst als de omzet lagen in het tweede kwartaal wel hoger dan analisten hadden verwacht. De vrije kasstroom aan aandeelhouders van voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg in het eerste halfjaar 435 miljoen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 33 miljoen in het eerste halfjaar van 2019. CEO Ilham Kadri heeft de cashflow steeds als een prioriteit gezien, zegt een woordvoerster.

'Ik ben erg trots op de manier waarop de Solvay-medewerkers de storm doorstaan door veilig te blijven en uitzonderlijk goed te beheren wat onder onze controle is', zegt Kadri in een persbericht. 'Onze focus op klanten, kosten en cash resulteerde in een sterke kostenreductie van 170 miljoen euro en een record aan vrije kasstroom van 435 euro miljoen in de eerste helft van 2020. Onze leidende positie in belangrijke markten en het brede scala van technologieën en innovatie stelden ons in staat om nieuwe opdrachten binnen te halen en tegelijkertijd de marges te beschermen', klinkt het.

Solvay verwacht ook in het derde kwartaal een uitdagende marktdynamiek, die in het vierde kwartaal zou verbeteren. Zo zijn de verkopen in China ondertussen weer op het niveau van voor de crisis, al blijft Solvay wel voorzichtig, aldus een woordvoerster. 'De focus zal op de kosten blijven liggen, met de verwachting dat er voor het jaar 2020 ongeveer 300 miljoen aan besparingen zal worden gerealiseerd en dat er een vrije kasstroom zal worden gegenereerd die vergelijkbaar is met die van 2019', aldus Solvay.

Solvay zag door de coronacrisis zijn volumes terugvallen door een verminderde vraag in de olie & gas-, vliegtuig-, auto- en bouwmarkten. Zo daalde de omzet van de 'composite materials' in het tweede kwartaal met 32,2 procent door de forse daling van de productie van commerciële vliegtuigen, terwijl de verkoop aan de sector van militaire vliegtuigen goed standhield. Solvay levert onder meer lichte vliegtuigonderdelen aan Airbus en Boeing. Die laatste had het ook voor de coronacrisis al moeilijk door de problemen met de Boeing 737 MAX. En ook de autosector had zwaar te lijden onder de coronacrisis. 'De business heeft haar herstructureringsplannen versneld om besparingen eerder dan gepland te realiseren', meldt Solvay. In mei kondigde Solvay aan fabrieken in de Groot-Brittannië en de VS te sluiten vanwege de dalende vraag van klanten. Daarbij sneuvelen ook 570 banen. Zowel de brutowinst als de omzet lagen in het tweede kwartaal wel hoger dan analisten hadden verwacht. De vrije kasstroom aan aandeelhouders van voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg in het eerste halfjaar 435 miljoen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 33 miljoen in het eerste halfjaar van 2019. CEO Ilham Kadri heeft de cashflow steeds als een prioriteit gezien, zegt een woordvoerster. 'Ik ben erg trots op de manier waarop de Solvay-medewerkers de storm doorstaan door veilig te blijven en uitzonderlijk goed te beheren wat onder onze controle is', zegt Kadri in een persbericht. 'Onze focus op klanten, kosten en cash resulteerde in een sterke kostenreductie van 170 miljoen euro en een record aan vrije kasstroom van 435 euro miljoen in de eerste helft van 2020. Onze leidende positie in belangrijke markten en het brede scala van technologieën en innovatie stelden ons in staat om nieuwe opdrachten binnen te halen en tegelijkertijd de marges te beschermen', klinkt het.Solvay verwacht ook in het derde kwartaal een uitdagende marktdynamiek, die in het vierde kwartaal zou verbeteren. Zo zijn de verkopen in China ondertussen weer op het niveau van voor de crisis, al blijft Solvay wel voorzichtig, aldus een woordvoerster. 'De focus zal op de kosten blijven liggen, met de verwachting dat er voor het jaar 2020 ongeveer 300 miljoen aan besparingen zal worden gerealiseerd en dat er een vrije kasstroom zal worden gegenereerd die vergelijkbaar is met die van 2019', aldus Solvay.