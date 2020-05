De chemie- en materialengroep Solvay levert aan haar klanten in de farmasector ingrediënten voor de ontwikkeling van vaccins tegen covid-19. "Als hun formule wint, winnen wij ook", zegt CEO Ilham Kadri.

"We zijn geen farmaceutisch onderzoeksbedrijf, maar onze klanten gebruiken onze actieve ingrediënten in hun onderzoek naar een vaccin. Als hun formule wint, winnen wij ook, want wij maken deel uit van de formule", zei CEO Ilham Kadri tijdens een conferencecall over de beter dan verwachte eerstekwartaalresultaten.

Solvay levert bovendien actieve ingrediënten voor het testen op covid-19, voegde Kadri eraan toe. "We zijn er zeer trots op dat we de ingrediënten voor vaccins en tests heel snel konden leveren. Het versterkt de band met onze klanten", aldus de CEO. De namen van die klanten kon zij om vertrouwelijkheidsredenen niet geven.

Materiaal voor gezichtsmaskers

In de strijd tegen het coronavirus levert Solvay ook materialen voor ventilatoren om zwaar zieke coronapatiënten te beademen. Voorts levert de groep speciale polymeren voor gezichtsmaskers om verplegend personeel te beschermen. Een van de grote klanten van Solvay is de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Die produceert nu ook gezichtsmaskers en klopte daarvoor aan bij Solvay, dat ook in Europa is gestart met leveringen van materialen voor gezichtsmaskers.

Desinfecterende handgel

Kadri benadrukte ook dat Solvay de marktleider is in de productie van waterstofperoxide. "Dat is een prachtig product dat veilig kan worden gebruikt als desinfecterend middel", volgens Kadri. Solvay produceert tot slot ook desinfecterende handgel. "We hebben zelfs ons hoofdkwartier (in Neder-Over-Heembeek, nvdr) geconverteerd om handgels te maken voor 200 Belgische ziekenhuizen, apotheken en bedrijven", besloot Kadri.

Lees ook:

"We zijn geen farmaceutisch onderzoeksbedrijf, maar onze klanten gebruiken onze actieve ingrediënten in hun onderzoek naar een vaccin. Als hun formule wint, winnen wij ook, want wij maken deel uit van de formule", zei CEO Ilham Kadri tijdens een conferencecall over de beter dan verwachte eerstekwartaalresultaten. Solvay levert bovendien actieve ingrediënten voor het testen op covid-19, voegde Kadri eraan toe. "We zijn er zeer trots op dat we de ingrediënten voor vaccins en tests heel snel konden leveren. Het versterkt de band met onze klanten", aldus de CEO. De namen van die klanten kon zij om vertrouwelijkheidsredenen niet geven.In de strijd tegen het coronavirus levert Solvay ook materialen voor ventilatoren om zwaar zieke coronapatiënten te beademen. Voorts levert de groep speciale polymeren voor gezichtsmaskers om verplegend personeel te beschermen. Een van de grote klanten van Solvay is de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Die produceert nu ook gezichtsmaskers en klopte daarvoor aan bij Solvay, dat ook in Europa is gestart met leveringen van materialen voor gezichtsmaskers. Kadri benadrukte ook dat Solvay de marktleider is in de productie van waterstofperoxide. "Dat is een prachtig product dat veilig kan worden gebruikt als desinfecterend middel", volgens Kadri. Solvay produceert tot slot ook desinfecterende handgel. "We hebben zelfs ons hoofdkwartier (in Neder-Over-Heembeek, nvdr) geconverteerd om handgels te maken voor 200 Belgische ziekenhuizen, apotheken en bedrijven", besloot Kadri.