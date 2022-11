Het chemieconcern Solvay heeft een recordkwartaal achter de rug, vooral dankzij prijsverhogingen. Het bevestigt donderdag de vorige week verhoogde jaarprognose en kondigt een interimdividend aan van 1,54 euro bruto per aandeel.

Solvay boekte in het derde kwartaal een recordomzet van iets meer dan 3,6 miljard euro, 40 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De organische groei bedroeg 29,5 procent, 'dankzij hogere prijzen, terwijl de totale volumes nagenoeg gelijk bleven ten opzichte van het voorgaande jaar', zegt het concern in een persbericht. De groei was het sterkst in Europa: +42 procent.

'De aanhoudend sterke vraag op de meeste markten, vooral onder impuls van de automobielsector, elektronica, burgerluchtvaart, mijnbouw, landbouw & voeding en gezondheidszorg, droeg bij tot de groei', stelt Solvay nog.

Ook de onderliggende ebitda (brutowinst, of winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) bereikte een recordhoogte: 917 miljoen euro of ruim de helft meer dan een jaar eerder. De winstmarge (ebitda-marge) piekte op 25,4 procent van de omzet. Ook hier verwijst Solvay naar 'de aanhoudende hogere prijzen die de impact van de stijgende grondstof-, energie- en logistiekkosten compenseren'.

Op 24 oktober verhoogde Solvay al de ebitda-raming voor het volledige jaar, naar een verwachte organische groei met 28 procent. Eerder ging het concern uit van 14 tot 18 procent. Na negen maanden staat Solvay op een omzet van 10,1 miljard euro, evenveel als in heel het jaar 2021. Dat jaar leverde ook een recordwinst op van 1 miljard euro. Na negen maanden in 2022 staat het concern al op een winst van meer dan 1,3 miljard euro.

