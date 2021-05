Solvay heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt dan vorig jaar. Het Belgische chemiebedrijf deed ook beter dan analisten hadden verwacht. Onder meer in de bouw en de automobielsector was er herstel.

Solvay levert aan verschillende sectoren die het moeilijk kregen tijdens de coronacrisis. Maar er is beterschap de laatste maanden. Vooral in de automobiel-, elektronica-, mijnbouw- en bouwsector verbeterden de marktomstandigheden volgens het bedrijf.

De ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) kwam uit op 583 miljoen euro, 2,5 procent meer dan in het eerste kwartaal vorig jaar. De omzet daalde met 4,1 procent tot 2,37 miljard euro, maar organisch was er wel 1,9 procent groei. In China wist Solvay 30 procent meer omzet te draaien dan vorig jaar.

De vrije kasstroom steeg in het eerste kwartaal met 40 procent op jaarbasis naar 282 miljoen euro. Solvay denkt nu dit jaar een vrij kasstroom van ongeveer 650 miljoen euro te boeken. Eerder schatte het bedrijf tussen 600 en 650 miljoen euro uit te komen.

CEO Ilham Kadri zegt blij te zijn om te zien "dat onze gedisciplineerde structurele maatregelen van vorig jaar om onze kostenbasis te verlagen, een hoge kwaliteit van de winst mogelijk hebben gemaakt". Ze wijst erop dat Solvay al acht opeenvolgende kwartalen een positieve vrije kasstroom heeft gegenereerd.

In januari kondigde het bedrijf aan jobs te willen schrappen in België. De gesprekken met de vakbonden daarover zijn afgerond, zegt een woordvoerder van Solvay. Het gaat over 119 jobs, maar het bedrijf kondigde ook 54 nieuwe jobs aan. Netto gaan dus 65 banen verloren. De ontslagen zullen pas tegen juni 2022 afgerond zijn.

