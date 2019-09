DataStories overtuigde AB InBev en andere multinationals met zijn software om voorspellende data-analyses uit te voeren. Met extra investeringen in marketing wil het kleine softwarebedrijf nog meer grote klanten aantrekken.

Net voor de zomer werd DataStories door het onderzoeksbureau Gartner verkozen als 'cool vendor' van software om complexe businessdata mee te analyseren. Die erkenning is belangrijk voor het Turnhoutse bedrijf dat zich specialiseert in selfservicesoftware. De status van 'cool vendor' is felbegeerd. Wereldwijd gebruiken grote bedrijven de rapporten van Gartner om te beslissen in welke software ze investeren.

...