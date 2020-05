Door de coronacrisis en de verandering van het consumentengedrag worden de ecocheques van Sodexo volledig elektronisch. Het bedrijf zet de productie van de papieren versie volledig stop.

'De coronacrisis heeft laten zien dat er een zeer duidelijke voorkeur van de consument bestaat voor betalingen met kaart, met name voor contactloos betalen. Niet in de laatste plaats om gezondheidsredenen, maar ook voor het snelle en veilige aspect van deze betaalmethode', meldt Sodexo in een persbericht. 'Een elektronische versie komt daarnaast volledig overeen met één van de doelstellingen van de ecocheque: het aanmoedigen van milieuvriendelijk gedrag.'

Bedrijven krijgen vanaf dinsdag dan ook de keuze om zonder extra kosten over te schakelen op de elektronische ecocheque. Ondernemingen die toch liever voor de papieren versie gaan, kunnen die nog tot 31 augustus 2020 bestellen. De papieren ecocheques worden binnen de geldigheidsperiode nog steeds aanvaard. De elektronische ecocheques zullen beschikbaar zijn via de Sodexo Card, waarop ook de maaltijdcheques en cadeaucheques staan.

