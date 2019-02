Socialistische vakbond vreest ontslagronde bij BNP Paribas Fortis

De socialistische bediendebond BBTK bij de Belgische grootbank BNP Paribas Fortis gaat dan toch zijn handtekening plaatsen onder twee cao's over tewerkstellingsgarantie en arbeidstijdverlenging. Dat heeft de vakbond woensdag gemeld. Zoniet dreigen duizend gedwongen ontslagen, aldus de vakbond.

Vakbonden en directie bij de grootste bank van het land praten al geruime tijd over de dossiers. De vorige cao met garanties rond de tewerkstelling (2017-2018) liep eind vorig jaar af. In ruil voor een verlenging, vraagt de directie een nieuwe cao waardoor het personeel langer zal moeten werken: 12 minuten per dag.

De socialistische vakbond pikte het aanvankelijk niet dat de twee dossiers worden gekoppeld, maar komt daar nu op terug, aldus federaal secretaris Pia Desmet. Reden? Volgens de BBTK kondigde CEO Max Jadot maandag aan dat zonder de cao over de tewerkstellingsgarantie 1.000 gedwongen ontslagen dreigen te vallen. De bank wil de komende drie jaar de twerkstelling verminderen met 2.500 mensen. Een groot deel kan het bedrijf via natuurlijke afvloeiingen verlaten, maar voor duizend mensen dient een andere oplossing te worden gevonden. Indien de cao over tewerkstelling wordt ondertekend, kan voor 800 mensen een oplossing worden gevonden in de vorm van een uitstapregeling voor oudere werknemers.

Zonder cao dreigen dus gedwongen ontslagen. Hiermee geconfronteerd gaat de vakbond toch overstag. Er zal dus iets langer moeten worden gewerkt, maar sociale drama's worden vermeden. 'Het was kiezen tussen de pest en de cholera. Meer werken of duizend gewongen ontslagen', legt Desmet uit. 'Een vrije keuze hadden we niet echt'.