Ooit omschreef hij Uber als 'de baarlijke duivel', maar nu heeft de socialistische transportbond BTB een akkoord gesloten met de Amerikaanse taxidienst om de chauffeurs bij te staan.

Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

Weinig bedrijven zijn zo te vuur en te zwaard bestreden door de vakbonden als Uber. Maar dat heeft niet kunnen verhinderen dat platformen als Uber ingeburgerd zijn. En dus verandert de socialistische transportbond BTB, deel van het ABVV, het geweer van schouder: hij heeft een akkoord met Uber gesloten om in ons land de chauffeurs te vertegenwoordigen en de sociale dialoog op te starten. Daarbij worden minstens vier overlegmomenten per jaar gepland, kan de BTB op termijn een afgevaardigde aanduiden en krijgt de vakbond een fysiek aanspreekpunt in het Belgische kantoor van Uber, waar chauffeurs terechtkunnen bij problemen.

De bond en Uber verschillen nog steeds principieel over het statuut van de chauffeurs, staat expliciet in het akkoord, maar 'die ideologische discussie mag niet langer tegenhouden dat we hun situatie proberen te verbeteren', zegt Tom Peeters, adjunct federaal secretaris bij BTB, in een dubbelgesprek met Laurent Slits, de topman van Uber in België. Peeters en Slits spreken over een 'historisch akkoord' en een primeur voor de Europese Unie.

Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.Weinig bedrijven zijn zo te vuur en te zwaard bestreden door de vakbonden als Uber. Maar dat heeft niet kunnen verhinderen dat platformen als Uber ingeburgerd zijn. En dus verandert de socialistische transportbond BTB, deel van het ABVV, het geweer van schouder: hij heeft een akkoord met Uber gesloten om in ons land de chauffeurs te vertegenwoordigen en de sociale dialoog op te starten. Daarbij worden minstens vier overlegmomenten per jaar gepland, kan de BTB op termijn een afgevaardigde aanduiden en krijgt de vakbond een fysiek aanspreekpunt in het Belgische kantoor van Uber, waar chauffeurs terechtkunnen bij problemen. De bond en Uber verschillen nog steeds principieel over het statuut van de chauffeurs, staat expliciet in het akkoord, maar 'die ideologische discussie mag niet langer tegenhouden dat we hun situatie proberen te verbeteren', zegt Tom Peeters, adjunct federaal secretaris bij BTB, in een dubbelgesprek met Laurent Slits, de topman van Uber in België. Peeters en Slits spreken over een 'historisch akkoord' en een primeur voor de Europese Unie.