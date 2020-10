De SERV, het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties, roept bedrijven woensdag op maximaal in te zetten op telewerk om het coronavirus te bestrijden.

'Zo kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven en organisaties aan de slag blijven en een algemene lockdown voorkomen', zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo en voorzitter van de SERV.

Het Overlegcomité - het orgaan waarin de verschillende regeringen in ons land overleg plegen - besliste om telewerken sinds vorige week weer 'de regel' te maken.

'De voorbije dagen kozen al heel wat werknemers en bedrijven voor telewerken. Dat is een goede evolutie, maar het moet nog beter', zeggen de Vlaamse sociale partners. 'Willen we een volledige lockdown vermijden en de nodige zorg in de ziekenhuizen blijven garanderen, dan moeten we maximaal inzetten op telewerken: niet vanaf morgen of volgende week maar nu onmiddellijk', klinkt het.

Volgens de SERV moet het wel mogelijk zijn voor 'werknemers die eenzaam zijn, thuis geen geschikte plaats hebben om te telewerken of apparatuur op het werk nodig hebben' om af en toe terug te keren naar werkvloer. 'Voor bedrijven en organisaties waar de aanwezigheid op de werkvloer nodig is, zijn naast afstand houden en mondmaskers dragen, een constante ventilatie cruciaal', voegt de SERV eraan toe.

Eerder op de dag riep Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, alle ondernemingen al op om de veiligheidsmaatregelen strikt te blijven opvolgen en maximaal in te zetten op telewerk.

