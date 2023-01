De vakbonden bij beeldvormingsspecialist Agfa-Gevaert in Mortsel zitten donderdag samen met de CEO van het bedrijf, Patrick Juéry. Ze kaarten er de vele besparingen aan die Agfa de laatste tijd doorvoerde. Acties staan voorlopig niet op de agenda, wel wordt opgeroepen de nieuwjaarsreceptie te boycotten.

Vorig jaar verdwenen er wereldwijd honderden banen bij Afga. De offset-divisie (drukwerk, red.) werd verkocht en ook bij de informaticadienst en de boekhouding vloeiden mensen af. De vakbonden hielden toen al hun hart vast omdat er nog 'meer verschuivingen waren aangekondigd', liet Mark Pierssens van het ABVV vorige zomer optekenen. Pierssens sprak over zogenaamde 'salamitransformaties' die het bedrijf zou doorvoeren.

Sindsdien hebben de vakbonden de indruk dat het van kwaad naar erger gaat. 'Die indruk, dat het het ene na het andere is, klopt ook wel voor een deel', geeft de woordvoerder bij Agfa, Viviane Dictus, toe. 'Wij moeten als bedrijf transformeren, maar proberen tegelijk de dialoog met de vakbonden open te houden', aldus nog Dictus.

Het gesprek tussen de CEO en de vakbonden zou rond de middag afgelopen moeten zijn. De vraag is echter welke marge het bedrijf heeft voor die eisen, gezien het derde kwartaal van 2022 erg slecht was voor Afga (een verlies van 17 miljoen euro, red.). 'De lockdown in China drukt op de resultaten van onze medische beeldvorming', besluit Dictus.

De vakbonden wijzen tegelijkertijd op de miljoenen euro's die worden uitgedeeld binnen de top van het bedrijf. Daarnaast vragen ze om de productie van nieuwe technologie in België te houden en een betere indexering voor de kaderleden.

