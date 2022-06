De christelijke en socialistische vakbond bij Brussels Airlines zeggen dat de directie het personeel 'subtiel intimideert' in een poging de staking van de komende dagen te breken. De directie ontkent dat.

De sfeer tussen vakbonden en directie bij Brussels Airlines is een dag voor de aangekondigde staking van drie dagen zeer slecht. Vakbondsman Paul Buekenhout (ACV) spreekt van een 'totale vertrouwensbreuk'. Volgens hem zette de directie personeelsleden onder druk om niet te staken.

Zo was er een incident waarbij een vakbondsafgevaardigde weigerde om zijn langeafstandsvlucht van woensdag te doen, omdat hij dan niet aan de staking - aangekondigd van donderdag tot en met zaterdag - zou kunnen deelnemen. De directie stelde hem als alternatief een Europese vlucht met terugkomst woensdagavond voor, maar dat weigerde hij.

Het incident leidde tot discussie over het stakingsrecht. Volgens de vakbonden is er een stakingsaanzegging ingediend van onbepaalde duur en kan een personeelslid woensdag dus al het werk neerleggen. Langs de kant van de directie luidt het echter dat wie woensdag staakt als 'onwettig afwezig' wordt beschouwd. 'Voor ons begint de staking officieel morgen', zegt Brussels Airlines-woordvoerster Maaike Andries.

'We zullen nooit iemand intimideren, het gaat hier over onze eigen mensen, waarmee we hopelijk snel terug aan de toekomst van Brussels Airlines kunnen werken', zegt Andries nog. 'We respecteren het recht op staken.' Volgens de directie zijn er ook veel werknemers die wel willen werken 'en zelfs bereid zijn om extra shifts te komen draaien'.

De vakbonden hebben hebben hun leden gevraagd 'intimidaties' te melden en dreigen met juridische stappen. Ze hebben ook de sociale inspectie op de hoogte gebracht, maar die liet volgens Buekenhout weten niet bevoegd te zijn. Brussels Airlines heeft 315 vluchten geschrapt voor de staking, ongeveer 60 procent van het geplande vluchtschema. Veertigduizend reizigers worden daardoor getroffen, aldus de maatschappij. Nieuwe onderhandelingen zijn nog niet gepland.

