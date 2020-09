De Makro-vestigingen van Machelen, Sint-Pieters-Leeuw en Eke zijn vrijdag gesloten door een staking. Dat melden de bonden en wordt bevestigd door de directie. De verlieslatende warenhuisketen stelde donderdag een besparingsplan voor, maar dat plan stuit op verzet bij het personeel.

De directie van warenhuisketen Makro is van plan het komende jaar 100 tot 200 tijdelijke contracten niet te verlengen en voert daarbij een aantal wijzigingen door in de zes vestigingen in het land. Zo is er onder meer sprake van de invoering van zelfscankassa's en een vereenvoudiging van de interne organisatiestructuur. Het vakbondsfront hekelde meteen dat het personeel de dupe is van een plan dat zonder overleg tot stand kwam.

Donderdag brak al een staking uit in de vestiging in Deurne en Machelen. Vrijdag breidt de onrust verder uit. Zo is er een staking in Eke (Oost-Vlaanderen) en de twee Vlaams-Brabantse vestigingen in de Rand, Machelen en Sint-Pieter-Leeuw, aldus de socialistische bediendebond BBTK. Vakbondssecretaris Katrien Degryse hekelt 'harde besparingsplannen zonder toekomstvisie en zonder respect voor het personeel' alsook 'geknoei' van de directie.

De directie bevestigt dat de drie vestigingen gesloten zijn. Makro is voor overleg en heeft een voorstel gedaan, zegt CEO Vincent Nolf. 'Jammer genoeg is het voorstel tot sociaal overleg niet aanvaard', klinkt het.

De CEO onderstreept dat Makro met de maatregelen de contracten van onbepaalde duur wil beschermen en de toekomst van de keten in ons land wil veiligstellen. Daarbij wijst hij op de verliezen die zich opstapelen. Zo was er vorig jaar nog een verlies van 65 miljoen euro en heeft de Duitse eigenaar de voorbije jaren al 350 miljoen euro extra gepompt in het bedrijf. 'Het is logisch dat het op een gegeven moment zo niet verder kan.' Het bedrijf vraagt het personeel nu een aantal gewoonten, die vaak al oud zijn, aan te passen, aldus Nolf.

Makro heeft naast Eke, Machelen en Sint-Pieters-Leeuw ook vestigingen in Deurne, Alleur en Lodelinsart.

