De onderhandelingen over een cao bij KBC zitten nog steeds vast door onenigheid over zondagswerk.

Bij bank-verzekeraar KBC zitten de onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst met werkzekerheidsgarantie op een dood spoor sinds de directie vorige maand de gesprekken staakte. Dat meldt De Tijd dinsdag.

Begin september maakte KBC bekend dat er in drie jaar tijd 1.400 traditionele banen sneuvelen. Bovendien loopt de cao met werkzekerheidsgarantie voor de 14.000 werknemers van KBC eind dit jaar af. Ook andere voordelen die de vorige keer werden onderhandeld, blijken dan te vervallen. De directie startte daarna onderhandelingen met de bonden op, gekoppeld aan een experiment met zondagswerk. Concreet wil de directie tientallen medewerkers op zondag in de callcenters inschakelen. maar dat voorstel botste meteen op verzet bij de liberale vakbond ACLVB.

De onderhandelingen tussen bonden en directie liggen intussen al een maand stil, en volgens De Tijd ziet het er niet naar uit dat daar snel verandering in komt. Maar de tijd dringt, want de huidige arbeidsovereenkomst loopt dus eind dit jaar af.

De liberale vakbond vreest dat door het voorstel van de directie goed te keuren ook andere banken hun personeel zullen inzetten op zon- en feestdagen. 'Als we dit toelaten, is het een kwestie van weken of zelfs dagen voor andere banken met gelijkaardige voorstellen over zondagswerk op de proppen komen', zegt Maarten Dedeyne van het ACLVB aan De Tijd.

Voor een cao is geen handtekening van alle partijen nodig, voor extra flexibiliteit op het werk is dat wel het geval. Zo werd in 2015 al een gelijkaardig voorstel gedaan door KBC, maar werd uiteindelijk een cao ondertekend zonder ACLVB en sneuvelde het zondagswerk.

Behalve de liberale vakbond heeft ook de socialistische BBTK bezwaren tegen het zondagswerk. Het christelijke ACV Puls stelt zich milder op tegenover de directie, maar waarschuwt tegelijk voor de risico's als een nieuwe cao rond tewerkstelling uitblijft.

De directie van KBC is nog altijd bereid te onderhandelen over een nieuwe cao rond tewerkstelling, gekoppeld aan het beperkte experiment met de zondagsopening van KBC Live, waarbij klanten te woord worden gestaan via een callcenter. 'Maar sinds midden september zijn er geen formele onderhandelingen geweest,' zegt woordvoerster Viviane Huybrecht in een reactie aan De Tijd. Voor een overeenkomst daarover is de handtekening van de drie vakbonden vereist.