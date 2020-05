Het digitale platform Scorrd verbindt hockeyliefhebbers over de hele wereld. Lokale ambassadeurs overtuigden spelers en fans in meer dan 75 landen om zich aan te sluiten.

Wat is Scorrd? "Scorrd is een sociaal netwerk van en voor hockeyliefhebbers", legt CEO Sébastien Commeyne uit. "Leden vinden er uitgebreide informatie over clubs, lezen er nieuws uit het wereldje, delen er uitslagen en kunnen er terecht voor fantasy leagues. "

Hoe is het idee ontstaan? "Ik en medeoprichter Oriol Peremiquel zijn zowel hockeyspeler als ondernemer. We stelden mankementen en pijnpunten vast in het groeiproces van onze sport. Met de lancering van ons digitale platform wilden we geïnteresseerden en belanghebbenden kanalen aanreiken om met elkaar te communiceren."

Wat maakt uw platform uniek? "Scorrd heeft als doel hockeyfans van over de hele wereld samen te brengen. Het is een neutrale community die niet gebonden is aan specifieke categorieën. Ze zet zich onpartijdig in voor de internationale groei van de hockeysport. Die onafhankelijkheid is naar onze mening heel belangrijk."

Waaruit bestaat uw businessmodel? "We proberen lean and mean te werken om de markt snel te kunnen veroveren. Onze inkomsten hebben we tot nu gehaald uit sponsoring, maar die zijn beperkt. De coronacrisis verplicht ons na te denken over nieuwe initiatieven, want onze groei steunt grotendeels op evenementen zoals de Olympische Spelen. Zo hebben we samen met de Europese hockeyfederatie een televisieproject in verschillende landen opgezet."

Waar bent u vooral actief? "Ons platform heeft meer dan 20.000 leden in ruim 75 landen. In België en Spanje zijn we het bekendst, gezien onze afkomst (Peremiquel is een Spanjaard, nvdr). Maar ook Argentinië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Australië en Zuid-Afrika - landen met een grote hockeycommunity - zijn goed vertegenwoordigd."

Hoe gebeurt de financiering? "We hebben Scorrd in oktober 2017 opgericht. Initieel hebben we alles gefinancierd met eigen kapitaal. Daarna organiseerden we twee zaaikapitaalrondes bij enkele businessangels. Afgelopen zomer gingen we in zee met een belangrijke strategische kapitaalverstrekker uit de sportwereld."

