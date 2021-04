Vakbonden en directie bij oliebedrijf ExxonMobil hebben een sociaal plan ondertekend over een aangekondigde herstructurering. Uiteindelijk moeten op de hoofdzetel in Diegem 150 van de ruim 800 banen verdwijnen. Een aantrekkelijke regeling voor vrijwillig vertrek moet naakte ontslagen zoveel mogelijk vermijden.

Dat meldt de liberale vakbond ACLVB.

ExxonMobil kondigde in oktober aan dat het 320 jobs wilde schrappen in België. Het hoofdkantoor in Diegem zou het zwaarst getroffen worden. In oktober was daar sprake van 201 bedreigde posities op de Belgische loonlijst. Dat zijn er na de informatie- en consultatiefase in de procedure-Renault 150 geworden. Na lange onderhandelingen is er een sociaal plan afgesproken.

'Het bestaat uit drie pijlers: een vrijwillig vertrek, een overbruggingsregeling (vervroegd pensioen, red.) en de gedwongen ontslagen', legt Dalila Maïzi van ACLVB uit. 'We zijn erin geslaagd om het vrijwillig vertrek voor iedereen open te laten stellen en dit aan de gunstige voorwaarden van de petroleum-cao.'

Nog meer herstructureringen

Veel personeelsleden zouden interesse hebben getoond in een vrijwillig vertrek. Een werkgarantie voor de overblijvers kregen de bonden niet. 'De duurtijd van het sociaal plan werd door de directie beperkt tot eind 2021. Hiervoor was er totaal geen onderhandelingsruimte', aldus Maïzi. 'We verwachten dat er de komende jaren nog herstructureringen zullen zijn bij ExxonMobil.' De vertrekregeling zal ook gelden voor andere Belgische vestigingen waar banen verdwijnen, zegt ze.

