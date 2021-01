Luchtvaartmaatschappijen die op Nederland vliegen, mogen toch een alternatief sneltestprotocol toepassen voor de bemanning. Dat betekent onder meer dat de Nederlandse maatschappij KLM langeafstandsvluchten kan blijven uitvoeren, zonder dat ze het risico loopt dat crewleden in het buitenland moeten achterblijven.

KLM waarschuwde eerder dat het door de verplichte coronasneltest die de Nederlandse regering invoerde, bovenop de PCR-test, de kans groot was dat er nauwelijks nog vluchten naar Nederland konden komen. Vanuit goed werkgeverschap wilde de maatschappij niet het risico lopen dat bemanning achter moest blijven, als uit de sneltest zou blijken dat ze het virus onder de leden hebben. Ook andere maatschappijen deden hun beklag.

De afgelopen dagen werd er koortsachtig overlegd om tot een alternatief te komen. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en zijn collega van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen hebben nu met een alternatief sneltestprotocol ingestemd. Voor de bemanning van luchtvaartmaatschappijen zal nu een testverplichting gelden voor vertrek, en daarnaast strikte quarantainevoorschriften voor de crew tijdens het verblijf in het buitenland. Zo moeten de bemanningsleden tijdens het verblijf in het buitenland zoveel mogelijk op hun hotelkamer blijven.

Verder worden ook tijdens het vervoer tussen de luchthaven en de verblijfplaats maatregelen getroffen. Dit is nodig om het contact met de plaatselijke bevolking zoveel mogelijk te beperken. Voor passagiers die vanuit hoogrisicogebieden naar Nederland willen vliegen geldt wel de door de overheid vereiste antigeentests, naast de reeds bestaande PCR-testverplichting.

Naar 'veilig' geachte landen blijft de operatie ongewijzigd. De verplichte coronasneltest voor reizigers geldt bijvoorbeeld niet voor de Antillen en negen andere landen. Het gaat om Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius, IJsland, Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Zuid-Korea, Thailand en China. Dat zijn ook de landen waar al geen PCR-testverplichting voor geldt. Het vliegverbod per 23 januari voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika blijft wel van kracht. Vrachtvluchten zijn daarvan uitgezonderd.

KLM waarschuwde eerder dat het door de verplichte coronasneltest die de Nederlandse regering invoerde, bovenop de PCR-test, de kans groot was dat er nauwelijks nog vluchten naar Nederland konden komen. Vanuit goed werkgeverschap wilde de maatschappij niet het risico lopen dat bemanning achter moest blijven, als uit de sneltest zou blijken dat ze het virus onder de leden hebben. Ook andere maatschappijen deden hun beklag. De afgelopen dagen werd er koortsachtig overlegd om tot een alternatief te komen. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en zijn collega van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen hebben nu met een alternatief sneltestprotocol ingestemd. Voor de bemanning van luchtvaartmaatschappijen zal nu een testverplichting gelden voor vertrek, en daarnaast strikte quarantainevoorschriften voor de crew tijdens het verblijf in het buitenland. Zo moeten de bemanningsleden tijdens het verblijf in het buitenland zoveel mogelijk op hun hotelkamer blijven. Verder worden ook tijdens het vervoer tussen de luchthaven en de verblijfplaats maatregelen getroffen. Dit is nodig om het contact met de plaatselijke bevolking zoveel mogelijk te beperken. Voor passagiers die vanuit hoogrisicogebieden naar Nederland willen vliegen geldt wel de door de overheid vereiste antigeentests, naast de reeds bestaande PCR-testverplichting. Naar 'veilig' geachte landen blijft de operatie ongewijzigd. De verplichte coronasneltest voor reizigers geldt bijvoorbeeld niet voor de Antillen en negen andere landen. Het gaat om Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius, IJsland, Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Zuid-Korea, Thailand en China. Dat zijn ook de landen waar al geen PCR-testverplichting voor geldt. Het vliegverbod per 23 januari voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika blijft wel van kracht. Vrachtvluchten zijn daarvan uitgezonderd.