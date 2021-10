Er zijn in september in de Europese Unie 718.598 auto's ingeschreven, het laagste cijfer voor een maand september sinds 1995. Dat meldt de Europese sectorfederatie ACEA.

De inschrijvingen lagen 23,1 procent lager dan in september vorig jaar. Over de eerste negen maanden van 2021 was er wel nog een groei van 6,6 procent tot 7,5 miljoen auto's. Maar dat is in vergelijking met het moeilijke jaar 2020 met verschillende lockdownperiodes.

De slabakkende verkoop, die ook in België sterk voelbaar is, heeft te maken met het aanhoudende tekort aan computerchips voor auto's. Verschillende autobouwers hebben de laatste maanden fabrieken tijdelijk moeten stilleggen.

De inschrijvingen lagen 23,1 procent lager dan in september vorig jaar. Over de eerste negen maanden van 2021 was er wel nog een groei van 6,6 procent tot 7,5 miljoen auto's. Maar dat is in vergelijking met het moeilijke jaar 2020 met verschillende lockdownperiodes. De slabakkende verkoop, die ook in België sterk voelbaar is, heeft te maken met het aanhoudende tekort aan computerchips voor auto's. Verschillende autobouwers hebben de laatste maanden fabrieken tijdelijk moeten stilleggen.