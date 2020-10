De meeste werkgevers in België verwachten dat de lonen van nieuwe werknemers volgend jaar vlak zullen blijven of zelfs lager zullen uitvallen.

Dat blijkt uit onderzoek van hr-bureau Robert Half. Nieuwe extralegale voordelen zijn wel in trek.

De meeste bedrijven hielden hun lonen tot nu toe op het niveau van voor de coronacrisis: 48 procent van de Belgische werkgevers zegt dat de lonen voor bestaande en nieuwe medewerkers gelijk bleven. Bijna een derde (32 procent) zegt dat er een verhoging is geweest en 20 procent laat weten dat de lonen gedaald zijn.

Voor de toekomst is het beeld anders: de meerderheid (63 procent) verwacht dat de lonen gelijk zullen blijven volgend jaar, 20 procent verwacht een verhoging, meestal van rond 10 procent van het basisloon. Zeventien procent van de deelnemers aan het onderzoek verwacht het komende jaar dan weer lagere lonen te betalen.

De coronapandemie heeft wel nieuwe extralegale voordelen opgeleverd voor veel werknemers. Eenenzeventig procent van de werkgevers introduceerde sinds de start van de crisis nieuwe voordelen, zoals mentale ondersteuning (38 procent), compensatie voor kantoormateriaal thuis (36 procent), extra betaald verlof om gezinsredenen (33 procent), kinderopvang (32 procent) en wellnessprogramma's (27 procent).

