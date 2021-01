Het Belgische familiebedrijf Sunrise trekt dezer dagen de aandacht op de virtuele beurs voor consumentenelektronica in Las Vegas. Het familiebedrijf van de broers Martinot heeft er de Innovation Award gewonnen met een toestel voor de thuisdiagnose van slaapproblemen.

Door covid-19 verloopt de Consumer Electronic Show (CES), die normaal in Las Vegas plaatsvindt, dit jaar virtueel. Traditioneel beloont de hoogmis van consumentenelektronica een aantal producten met een award. Dit jaar is het Belgische familiebedrijf Sunrise een van de laureaten. Het vertoeft daarmee in het gezelschap van technologiegiganten zoals Samsung en LG.

"De award zet de schijnwerpers op wat we doen", zegt CEO Laurent Martinot. "We zien het als een aanmoediging dat een beurs voor consumentenelektronica gelooft in onze missie om klinische, medisch gevalideerde instrumenten toegankelijk te maken. Tien jaar geleden was het nog ondenkbaar om een professioneel diagnostisch apparaat te richten op de consumentenmarkt. Dat was te duur en te complex."De broers Martinot hebben Sunrise in 2015 opgericht. Het vijf jaar jonge familiebedrijf telt intussen twaalf werknemers en eind vorig jaar investeerden een aantal businessangels 1,1 miljoen euro in de start-up.Met een intelligente sensor van 3 gram die thuis kan worden gebruikt, maakt Sunrise het eenvoudig om ademhalingsproblemen tijdens de slaap vast te stellen. Die problemen komen vaker voor dan gedacht. Boven de veertig heeft de helft van de mannen en bijna één op de vier vrouwen er last van. In 80 procent van de gevallen wordt de aandoening niet vastgesteld, ondanks grote risico's op diabetes, een cerebrovasculaire aandoening en hoge bloeddruk. De diagnose gebeurt nu meestal in gespecialiseerde slaapcentra of slaapafdelingen van ziekenhuizen.De sensor van Sunrise wil dat veranderen met een toestel dat thuis de medische data kan opmeten, zodat een arts de juiste diagnose kan maken. Het toestel monitort daarvoor de beweging van de kin. "We zijn geen klassieke sleep tracker", benadruk Martinot. "Onze technologie is bedoeld voor mensen die al weten dat ze een slaapprobleem hebben, maar willen identificeren welke oplossing de juiste is. Onze sensor biedt hun artsen alle informatie die nodig is voor een professionele diagnose."De mogelijkheid om ademhalingsproblemen via de beweging van de kin te meten, is al sinds de jaren negentig een wetenschappelijk denkspoor. De vader van de gebroeders Martinot was daar als gespecialiseerde arts al mee vertrouwd. Pierre en Laurent Martinot ontwikkelden een toestel om de signalen thuis op te meten. "Maar een deel van onze ontwikkeling zit ook in de software om die variaties in data beschikbaar te maken", zegt Laurent Martinot.Zoals gebruikelijk voor een bedrijf in medische technologie mikt Sunrise op erkenning en terugbetaling. De Europese CE-erkenning is er al en met de Franse overheid start Sunrise een grootschalige klinische test met bijna 7000 patiënten. Is de uitkomst positief, dan volgt de terugbetaling. De kostprijs van 4,5 miljoen voor die studie wordt door de Franse overheid gedragen. Ook met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn gesprekken bezig, meldt Martinot. Sunrise hoopt in de eerste helft van 2022 de Amerikaanse markt te kunnen aanboren.In ons land is de slaaptest erkend en terug te vinden op het mhealth-platform van het ministerie van Volksgezondheid. Terugbetaling door het Riziv is er nog niet, maar de Partena-ziekenfondsen bieden wel een eenmalige tussenkomst van 20 euro in de kosten.