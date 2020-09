'Six diende voorlopig hoogste bod in voor beurs van Milaan'

De Zwitserse beursuitbater Six is in de dans gesprongen voor de overname van Borsa Italiana, de uitbater van de beurs van Milaan. De Zwitsers zouden voorlopig ook het hoogste bod hebben ingediend, zegt het persagentschap Reuters maandag op basis van anonieme bronnen.

3 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Borsa Italiana in Milaan. © iStock

Euronext, de uitbater van onder meer de beurs van Brussel, en Deutsche Börse kondigden al officieel aan dat ze een bod hebben ingediend. De biedingen zouden Borsa Italiana waarderen op 3,5 tot 4 miljard euro. Het proces zit nog in een eerste fase, die van de "niet-bindende" biedingen. Borsa Italiana is nu nog een dochter van London Stock Exchange (LSE), de uitbater van de beurs van Londen. Die had eind juli laten weten de beurs van Milaan mogelijk af te stoten, om Europese goedkeuring te krijgen voor de overname van de Amerikaanse dataleverancier Refinitiv. Euronext, de uitbater van onder meer de beurs van Brussel, en Deutsche Börse kondigden al officieel aan dat ze een bod hebben ingediend. De biedingen zouden Borsa Italiana waarderen op 3,5 tot 4 miljard euro. Het proces zit nog in een eerste fase, die van de "niet-bindende" biedingen. Borsa Italiana is nu nog een dochter van London Stock Exchange (LSE), de uitbater van de beurs van Londen. Die had eind juli laten weten de beurs van Milaan mogelijk af te stoten, om Europese goedkeuring te krijgen voor de overname van de Amerikaanse dataleverancier Refinitiv.