De plantageholding Sipef heeft een principeakkoord ondertekend over de verkoop van haar Indonesische dochter PT Melania. Daarmee doet Sipef de theeactiviteiten volledig van de hand, net als de helft van de rubberplantages. De rest van de rubberplantages zal geleidelijk worden omgevormd naar oliepalmplantages, zo meldt het beursgenoteerde bedrijf uit Schoten dinsdag.

Als de deal bevestigd wordt, verkoopt Sipef PT Melania aan Shamrock Group. Dat is een Indonesische groep die meerdere rubberplantages en fabrieken uitbaat en gespecialiseerd is in de productie en verkoop van latex handschoenen, zo staat in een persbericht. PT Melania is voor 95 procent in handen van Sipef, de rest zit bij een Indonesisch pensioenfonds. De verkoopprijs voor 100 procent van de aandelen bedraagt 36 miljoen dollar (zo'n 30 miljoen euro).

'De geplande desinvestering kadert in de strategie van de Sipef-groep die zich toespitst op het afbouwen van de schuldpositie en het verder uitbouwen van de palmolieactiviteiten in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea als kernactiviteit', klinkt het nog.

Sipef, zelf voor bijna 35 procent in handen van de beursgenoteerde holding Ackermans & van Haaren, boekte vorig jaar met palmolie, rubber, thee, bananen en bloemen een omzet van 274 miljoen euro en een nettowinst van 14,1 miljoen euro. Het in Schoten gevestigde bedrijf is actief in Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en Ivoorkust.

