Sioen wil fabriek in Tielt sluiten

Textielgroep Sioen Industries overweegt om zijn site in Tielt te sluiten en de productie over te hevelen naar de site in Moeskroen. Dat meldt het bedrijf donderdag.

De vestiging van Sioen Industries in Ardooie © belga

Sioen Industries nam begin mei Techma Coatings over, een onderdeel van Seyntex Groep. Het bedrijf heeft ondertussen een grondige analyse uitgevoerd van het productpalet, de klantenbasis en het potentieel van de aanwezige productielijnen. 'Om de rentabiliteit en het klantenvertrouwen te herstellen, en zo een maximaal aantal arbeidsplaatsen veilig te stellen, ziet de groep zich genoodzaakt om de sluiting van de site in Tielt te overwegen en de productie over te brengen naar de site van Sioen Fabrics SA in Moeskroen, waar gelijkaardige producten geproduceerd worden', klinkt het. Met de actie hoopt de groep op jaarbasis een omzet van 8 miljoen euro veilig te stellen. Op de site in Tielt werken 39 mensen. Voor ongeveer de helft van hen ziet de groep nu al potentieel in de andere vestigingen van de groep in Moeskroen en Ardooie. 'Indien de beslissing wordt genomen tot het doorvoeren van een collectief ontslag en een sluiting van de vestiging van Tielt, zal de onderneming alle wettelijke en contractuele verplichtingen nakomen', luidt het in een persbericht. 'We leggen deze namiddag ons voorstel voor aan de sociale partners en tijdens dat overleg zal een beslissing genomen worden', zegt CFO Geert Asselman. 'We hopen uiteraard om een oplossing te vinden voor zoveel mogelijk mensen', aldus Asselman. Techma Coatings ontwikkelt en produceert ademend gelamineerd textiel voor regen-, sport- en werkkleding, hightechtoepassingen, medische toepassingen en voor de gezondheidszorg, tenten en dekzeilen. Sioen Industries was voor de overname zelf ook al actief in die activiteiten. Sioen Industries telt in België ongeveer 800 werknemers.