De West-Vlaamse textielgroep Sioen sluit een deel van haar fabriek in Moeskroen gedurende minstens twee weken, wegens de hoge energieprijzen. Dat heeft de christelijke vakbond maandag bevestigd. De betrokken werknemers worden in tijdelijke werkloosheid om economische redenen gezet.

Het gaat om een deel van de productie in Henegouwen. 'We hebben besloten de helft van de productie in een van onze fabrieken in Moeskroen, waar we garen maken voor industrieel textiel, stop te zetten', zei energiemanager Gertjan Buyck eerder al aan De Tijd. In de rest van de vestiging gaat de productie gewoon voort. Sioen wil maandag niet zeggen hoeveel werknemers er betrokken zijn.

De tijdelijke sluiting werd vorige week aangekondigd tijdens een ondernemingsraad. Volgens Eric Lheureux van de christelijke vakbond verwijst de directie voor de beslissing naar de hoge energieprijzen. "Dat kunnen we niet ontkennen. En daar komen andere kosten bovenop, zoals voor transport en stockage", aldus de vakbondsman.

Van banenverlies is er volgens de vakbondsman geen sprake. Hij verwijst naar andere textielbedrijven die met dezelfde problemen kampen. Zo ligt bij taptijtfabrikant Balta-Victoria in Wielsbeke de garenproductie al acht weken stil door de hoge energie- en grondstoffenprijzen.

Bij Sioen vindt er op 14 september een Europese ondernemingsraad plaats.

