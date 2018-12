Silicon Valley is over haar hoogtepunt heen

Volgend jaar vieren we de tachtigste verjaardag van de eerste start-up in Silicon Valley. In 1939 richtten Bill Hewlett en David Packard in een garage nabij de universiteit van Stanford Hewlett-Packard op. Hun succes zou een generatie van ondernemers inspireren te knokken voor hun creaties. Vandaag is die garage een van de historische bezienswaardigheden van Californië. Maar wat ze vertegenwoordigt - een goedkope plek in Silicon Valley om een bedrijf te lanceren - staat op het punt verleden tijd te worden.

...