Siemens blaast zijn geboorteplaats nieuw leven in met recordinvestering in techcampus

Siemens trekt 600 miljoen euro uit om in de Berlijnse buitenwijk Siemensstadt een nieuwe technologiecampus te bouwen. Daarmee wil de Duitse industriereus zijn geboorteplaats nieuw leven inblazen. De glorie van weleer loert om de hoek, al twijfelen de bewoners. "Sociaal-cultureel is de wijk achtergebleven. De vraag is of dat zal veranderen."