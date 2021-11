Het Belgische mineralenbedrijf Sibelco wil tegen eind volgend jaar wereldwijd 600 banen schrappen. In België, waar Sibelco 370 mensen tewerkstelt, zouden 15 banen sneuvelen. Sibelco wil trachten het aantal ontslagen tot een minimum te beperken en de re-integratie van collega's actief te ondersteunen via interne verschuivingen.

De ingreep is onderdeel van een transformatietraject om de operationele, commerciële en financiële prestaties tegen 2025 te verbeteren, dat ook een duidelijk engagement naar duurzaamheid inhoudt, klinkt het.

'De voorstellen die we vandaag aankondigen, zijn een noodzakelijke stap om de concurrentiepositie van Sibelco en het potentieel voor toekomstige groei veilig te stellen', zegt CEO Hilmar Rode. 'De sector van de industriële mineralen wordt gekenmerkt door een scherpe concurrentie en stijgende kosten, en na verscheidene jaren van ondermaatse prestaties is het onze ambitie om Sibelco opnieuw duurzaam concurrerend te maken.'

