De aandeelhoudersvergadering van Sibelco op 21 april verliep bijzonder woelig. De aandeelhouders vroegen zich waarom Sibelco in de Verenigde Staten ooit twee derde van Covia had gekocht, een leverancier van fraczand voor de schaliegas en -oliemarkt. Dat fraczand wordt gebruikt voor de ontginning van schaliegas en -olie. Maar toen de olieprijs vorig jaar door de coronapandemie ineenzakte, was de exploitatie van schaliegas en -olie niet langer rendabel.In juni 2020 zocht het beursgenoteerde Covia bescherming tegen zijn schuldeisers. Sibelco had in 2019 al een waardevermindering gedaan op het belang van 1,3 miljard euro. Eind vorig jaar werden de schuldeisers dan de eigenaar van Covia. Voor Sibelco's balans van 2020 was die streep onder het Amerikaanse avontuur een goede zaak. Sibelco was niet langer een aandeelhouder, dus verdween Covia uit zijn boeken, en daarmee ook een schuld van 1,7 miljard euro (zie tabel hieronder). Het resultaat is dat Sibelco vorig jaar weer winst boekte, en weer een dividend aan zijn aandeelhouders kon uitkeren.Sibelco is bovendien vrij optimistisch over het komende jaar. In de tweede helft van vorig jaar was er al een herstel. De ontginner, verwerker en verdeler van gespecialiseerde industriële mineralen gaat ook dit jaar uit van een langzame maar gestage verbetering in de meeste sectoren waarin hij actief is.Het familiebedrijf kan dan misschien opnieuw de medialuwte opzoeken. Want doorgaans is Sibelco erg discreet. De belangrijkste aandeelhouder is de familie Emsens. Stamvader Stanislas Emsens richtte de onderneming in 1872 op. Voluit is de naam Verenigde Zand- en Steengroeven en Belgische Kwartsmeelvennootschap, in het Frans Sablières & Carrières et Compagnie Belge des Silices Réunies. Door huwelijken kwamen er families uit de Belgische grootadel bij, zoals de families rond Boël, Solvay en de Belgische AB InBev-telgen (de Mevius en de Pret). Vandaag reikt het versnipperde aandeelhouderschap tot zeven generaties ver.Sibelco is een multinational. Het bedrijf is groot geworden met zand, maar dan wel speciaal zand. "Stel je voor: dit bedrijf kan tot 1 euro voor een kilo zand vragen", zegt een kenner van het huis. Kwartszanden voor de industrie bijvoorbeeld. Dat is een van de belangrijkste grondstoffen in onze hoogtechnologische samenleving. Het wordt gebruikt in onder meer isolerende beglazing, tafelservies, keramische tegels, juwelen, tandpasta, spiegels en schermen voor gsm's en plasmatelevisies. Kwartszand geeft ook pils een heldere kleur. Het kwartszand uit Lommel en Maasmechelen is van het zuiverste van de wereld, heel fijn en heel wit. Zelf omschrijft Sibelco zich liever als "een wereldleider in materiaaloplossingen". Met 118 fabrieken is het bedrijf in 35 landen actief.