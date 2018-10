Shurgard trekt naar de beurs tegen onderkant prijsvork

De aanbiedingsprijs van 23 euro per aandeel waardeert het bedrijf op 2,04 miljard euro. De plaatsing van de nieuwe aandelen geeft een opbrengst van 575 miljoen euro. Verwacht wordt dat na aftrek van commissies en kosten er netto 550 miljoen euro overblijft.

CEO Marc Oursin zegt in het persbericht 'erg tevreden' te zijn met de resultaten van de beursgang. De nieuwe aandelen vertegenwoordigen 28,1 procent van alle aandelen. Dat gedeelte zal vrij verhandelbaar zijn op Euronext Brussels onder de ticker 'SHUR'. In totaal zijn er bijna 89 miljoen uitstaande aandelen.

De beursgang was niet in de eerste plaats gericht op de kleine belegger. Shurgard bood de aandelen aan via een private plaatsing aan institutionele beleggers in de VS en elders in de wereld.

Met de opbrengst wil het bedrijf met zetel in Luxemburg onder meer een lening van 200 miljoen euro terugbetalen, een overname van een Londense vestiging financieren en de groeistrategie ondersteunen.

Shurgard, dat deels in Amerikaanse handen is, is naar eigen zeggen de grootste eigenaar en uitbater van 'self-storagecentra' in Europa. Het bedrijf telt 228 vestigingen in zeven Europese landen: België, Nederland, Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken. Nederland en Frankrijk zijn de grootste markten en samen goed voor de helft van de vestigingen. In België heeft Shurgard 21 opslagplaatsen.