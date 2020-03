Het Gentse techbedrijf Showpad ontslaat wereldwijd 52 collega's, van wie 14 in België. "De economische krimp die volgt uit de covid-19-crisis heeft een zware impact op onze groeiperspectieven voor de komende kwartalen."

Showpad was de voorbije jaren enorm gegroeid. In een jaar tijd kwamen er 200 medewerkers bij. Nu schakelt het terug door de tragere economische groei als gevolg van het nieuwe coronavirus. "Wanneer de groei sterk vertraagt, zijn wij gedwongen snel te reageren. Hoewel we onlangs nog een mooie kapitaalronde wisten af te sluiten, dwingt de ongeziene impact van het coronavirus ons verantwoordelijk te handelen"", zegt het bedrijf.

'Onvermijdelijk'

CEO en oprichter Pieterjan Bouten wil zich 100 procent concentreren op het bedrijf en zijn mensen en geeft voorlopig geen interviews. "Ondanks de vele overheidsmaatregelen, waar we slechts beperkt gebruik van kunnen maken, betekent de impact van de globale economische krimp dat ontslagen onvermijdelijk waren. Deze beslissing heeft vooral de buitenlandse activiteiten van Showpad getroffen, al verloren helaas ook 14 van onze 200 Belgische werknemers hun job."

Door de reorganisatie valt het aantal medewerkers terug tot 400. Het is nog niet duidelijk hoe de reorganisatie het bedrijf precies raakt, maar het grotere aandeel van de buitenlandse commerciële kantoren wijst erop dat de ontslagen zeker ook de verkoop- en marketingteams van Showpad treffen. In de mededeling zegt het bedrijf dat de fundamenten stevig overeind blijft en dat het vol vertrouwen naar de toekomst blijft kijken. Het wijst op de recurrente omzet van meer dan 60 miljoen euro en de meer dan 1200 klanten. Het ziet door het vele thuiswerk en de gedwongen verkoop vanop afstand nog veel potentieel voor zijn onlinesoftware dat verkoop- en marketingteams ondersteunt en coacht.

