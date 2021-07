Het advocatenkantoor Sherpa Law vormt een multidisciplinaire praktijk met het revisoren- en accountantskantoor Moore Belgium.

Het advocatenkantoor Sherpa Law verandert zijn naam in Moore Law Belgium om zo een multidisciplinair dienstenpakket te kunnen aanbieden in nauwe samenwerking met de accountants, bedrijfsrevisoren en andere cijferberoepen van Moore Belgium. Sherpa Law bestaat sinds 2014 en telt 25 advocaten. Het is actief vanuit Antwerpen en Brussel, vooral als adviseur in vennootschaps- en fiscaal recht. "We werken al langer samen met accountants, bedrijfsrevisoren en businessconsultants, als onze cliënten een geïntegreerd juridisch en bedrijfsadvies wensen", verklaart managing partner Tom Vanraes. "Ook kunnen de cijferberoepen een meerwaarde bieden bij een bedrijfsanalyse of waarderingen. Omgekeerd kunnen wij Moore van dienst zijn als juridisch adviseur, ook voor werk in de rechtbank."Vanraes gelooft niet dat de concurrenten van Moore Belgium zijn kantoor nu zullen laten vallen als advocatenkantoor. "Het was al langer bekend dat we nauw samenwerkten met Moore", weet hij. "Dat heeft ons nooit een andere cliënt uit de sector gekost."Moore Belgium heeft onder meer kantoren in Antwerpen, Brussel, Gent en Hasselt, en een vestiging in Sjanghai. Het telt 700 medewerkers en haalt een omzet van 87 miljoen euro. Het maakt deel uit van het netwerk van Moore International, goed voor 30.000 medewerkers in 110 landen. Vorig jaar nam de private-equitygroep Waterland een belang van 55 procent in een holding boven Moore Belgium.Ook PwC, KPMG, EY en Deloitte werken de voorbije jaren nauw samen met een advocatenkantoor dat hun naam draagt. Moore Law Belgium, dat onder andere werkt in dossiers rond P&V en Corsan, gaat net als de andere collega's binnen zo'n multidisciplinaire praktijk geen geïntegreerde samenwerking aan met bedrijfsrevisoren of accountants. Het blijft zijn eigen rechtspersoonlijkheid bewaren."We hebben elkaar nodig, maar bewaren waar nodig afstand", aldus Vanraes. "We zullen ons beroepsgeheim niet delen met andere vrije beroepen. We behouden ook onze onafhankelijkheid als adviseur. Het belang van de cliënt primeert in het advies."