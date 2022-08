Het olie- en gasconcern Shell geeft het merendeel van zijn circa 82.000 werknemers een bonus van 8 procent van hun jaarsalaris.

Shell wil via een bonus medewerkers laten delen in het succes van het bedrijf. Het gaat specifiek om werknemers die geen topfuncties bekleden.

Vorige week raakte bekend dat het bedrijf in het tweede kwartaal een nettowinst boekte van omgerekend 17,6 miljard euro. Dat is meer dan twee keer zoveel als de winst in het eerste kwartaal. Shell profiteerde onder meer van de hoge prijzen aan de pomp voor brandstof. Die zijn onder meer het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf kondigde daarbij een aandeleninkoopprogramma van 6 miljard dollar aan.

Ook die andere nergiereus BP heeft als gevolg van de forse prijsstijgingen van olie en gas een miljardenwinst geboekt in het tweede kwartaal. Het Britse bedrijf gunt op zijn beurt de aandeelhouders extra dividend en versnelt zijn aandeleninkoopprogramma.

