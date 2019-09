Shell wil de betonnen fundamenten en poten van drie oude boorplatforms in de Noordzee laten staan. België verzet zich, samen met vier andere landen en de Europese Commissie, tegen die plannen. Dat schrijft De Morgen donderdag.

Het gaat om de platforms Brent Bravo, Brent Charlie en Brent Delta, die zich in het Britse gedeelte van de Noordzee bevinden. Shell is de platforms aan het ontmantelen, maar het bedrijf wil de fundamenten - die 24 meter boven het zeeoppervlak uitsteken - laten staan.

België heeft samen met Duitsland, Zweden, Nederland en Luxemburg bezwaar aangetekend bij Shell. 'We eisen absolute zekerheid over de gevolgen voor het milieu. En die kan het bedrijf ons momenteel niet geven', laat minister van Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) weten. Ook de Europese Commissie maakt zich zorgen.

In de fundamenten van de drie Brent-platforms zit nog 11.000 ton aan chemicaliën en olie. Mettertijd zullen die in zee terechtkomen. Maar volgens Shell zal het 750 jaar duren voordat de betonnen poten volledig afgebrokkeld zijn. De impact op het milieu is miniem, luidt het. Shell werpt tegen dat de afbraak van de drie platforms net bijzonder risicovol is.

Aan de kwestie zit een politieke dimensie. Het is aan de Britse regering om de eindbeslissing te nemen. En die overweegt om Shell een uitzondering toe te staan op het zogenoemde Ospar-verdrag, dat bepaalt dat boorplatforms altijd volledig moeten ontmanteld worden na gebruik.

In theorie kan de Britse regering de bezwaren vanuit België, Duitsland, Zweden, Nederland en Luxemburg negeren. In de praktijk staat er half oktober een Ospar-overleg gepland. 'Ook een vertegenwoordiger van ons kabinet zal daarbij aanwezig zijn', aldus De Backer.