Het Brusselse Shayp ontwikkelde een AI-gestuurde oplossing die waterlekken realtime opspoort. De toepassing wordt geïnstalleerd in 86 Franse scholen. In vijf jaar zullen ze samen meer dan een miljard liter water besparen.

Water is een kostbare grondstof waarmee we omzichtig moeten omspringen. Het feit dat een land als Frankrijk een paar maanden geleden geconfronteerd werd met de grootste waterschaarste van de afgelopen eeuwen, geeft aan hoe acuut de situatie is. "Goed waterbeheer is belangrijker dan ooit", zegt Gregoire de Hemptinne, medeoprichter en COO van de Brusselse start-up Shayp. "Zeker als je weet dat gemiddeld een op de drie gebouwen jaarlijks wordt geconfronteerd met een lek. 95 procent van de lekken blijft bovendien lange tijd verborgen."

Shayp ontwikkelde een geautomatiseerd systeem dat op basis van artificiële intelligentie waterlekken realtime detecteert en beoordeelt. De combinatie van hardware en software is laagdrempelig en geeft gebouwbeheerders, huiseigenaren en verzekeraars een direct inzicht in hun waterverbruik en -verlies. Dat resulteert in een gemiddelde besparing van 20 tot 30 procent op de waterfactuur.

Scholen en universiteiten

"We implementeerden onze technologie al in meer dan 550 scholen en universiteiten in België, Frankrijk en Nederland", zegt Gregoire de Hemptinne. "Die zijn vaak kwetsbaar vanwege het lage bewustzijn en de slecht onderhouden infrastructuur. We werden geselecteerd om 86 scholen in de Franse regio Grand Est uit te rusten met ons realtime-lekdetectiesysteem. Een grote facilitaire partner staat in voor de installatie van de ruim 300 toestellen en zal automatisch worden geïnformeerd over anomalieën of lekken."

"Dit project zal de 86 scholen samen een besparing van een miljard liter water opleveren in vijf jaar. Op die manier wordt ook 5 miljoen euro uitgespaard. Dat geld kan worden ingezet voor onderwijs."

"Tegelijk zien we dit initiatief als de uitgelezen kans om leraars en leerlingen aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld bewuster te maken. We hopen ook beheerders van andere onderwijsinstellingen en openbare gebouwen warm te maken. Bovendien helpen we hen zo de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te behalen."

6 miljoen liter water

Het project zal vijf jaar duren. Het ging in februari 2021 van start met een proefinstallatie in het Franse Saint-Laurent. De landbouwschool bespaarde in slechts enkele maanden ongeveer 6 miljoen liter water en 20.000 euro. Ze stootte ook 845 kilogram minder CO2 uit. Momenteel werkt Shayps facilitaire partner aan de uitrol in de andere scholen. Al in de eerste 24 uur na de installatie kan het systeem anomalieën detecteren en de gebouwbeheerder waarschuwen. Dankzij machinelearning wordt de tool ook almaar slimmer.

"Dit project toont aan hoe een eenvoudige en kostenefficiënte oplossing publieke gebouwen veerkrachtiger kan maken", besluit Gregoire de Hemptinne. "Bovendien zal het initiatief ons in staat stellen concrete benchmarks inzake watergebruik voor schoolgebouwen op te stellen, en gerichte adviezen voor waterbewaking uit te werken."

