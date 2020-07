Net voor de coronapandemie toesloeg, schakelde de Leuvense blockchainspecialist SettleMint over van een marketing- en verkoopstrategie gebaseerd op events naar digitale marketing. De Leuvense scale-up hoopt te profiteren van de digitale transformatie die in veel bedrijven hoog op de agenda staat.

Net als zoveel bedrijven kende SettleMint door de coronacrisis enkele moeilijke maanden. Het gloednieuwe kantoor dat het Leuvense groeibedrijf dit jaar in gebruik nam, stond meteen leeg omdat de medewerkers thuis werkten. Een duwtje in de rug door het Amerikaanse consultancy- en onderzoeksbedrijf Everest Group eind mei kondigde beter tijden aan. Everest Group maakte een Trail Blazer-lijst van veertien bedrijven bekend die wereldwijde pioniers zijn in low code. Low-codeplatforms geven bedrijven de instrumenten om snel nieuwe bedrijfsapps te bouwen.

"SettleMint is het enige Belgische bedrijf op de lijst van Everest Group en ook het enige blockchainbedrijf", zegt Matthew Van Niekerk, medeoprichter en CEO van SettleMint. "De lijst bevat enkel bedrijven die jonger zijn dan tien jaar. Wij zijn sneller en met minder geld naar de top doorgegroeid dan de andere bedrijven op de lijst." SettleMint haalde tot nu toe 5,5 miljoen euro kapitaal op. Begin dit jaar nog stapte KPN Ventures, het investeringsfonds van het Nederlande telecombedrijf KPN, in het bedrijf. Eerder haalde SettleMint 3,4 miljoen euro op via Europese en Vlaamse subsidies. SettleMint wordt van bij de oprichting in 2016 ondersteund door het Amerikaanse Medici.

SettleMint ontwikkelde software die bedrijven of overheden als kant-en-klare bouwblokken kunnen gebruiken om blockchaintoepassingen te maken. Heel wat van de eerste toepassingen werden ontwikkeld voor klanten in het Midden-Oosten. Het voordeel van low code is dat bedrijven veel sneller en zonder dat ze blockchainexperts in dienst moeten nemen een nieuwe app kunnen bouwen dan wanneer ze het hele ontwikkelingsproces alleen voor hun rekening moeten nemen. Zeker nu de coronapandemie bedrijven ertoe aanzet om versneld digitaal te transformeren, komt die snelle ontwikkeling goed van pas.

Veerkrachtige productieketen

Blockchaintechnologie is geschikt om veilig transacties tussen verschillende partners online te registreren, zonder dat nog een centrale superviserende instantie zoals een bank, een notaris of een ambtenaar nodig is. Matthew Van Niekerk geeft enkele voorbeelden van actuele blockchaintoepassingen. "De productieketen bij heel wat bedrijven was ontwricht door covid, met blockchain kunnen ze hun productieketen veerkrachtiger maken. Je kunt ook je geloofwaardigheid vergroten door te tonen waar je producten vandaan komen. Nog een voorbeeld is een immuniteitspaspoort. Mensen die covid hebben gehad en immuun zijn, kun je bijvoorbeeld via een digitaal pasje toegang geven tot meer plaatsen dan wie nog niet immuun is. Dat kan de toeristische industrie helpen."

Hoe komt SettleMint uit de crisismaanden? Het bedrijf behield zijn klanten, maar merkte dat potentiële geïnteresseerden op de pauzeknop drukten en dat de definitieve handtekening vertraging opliep. Door nieuw kapitaal op te halen rond de jaarwisseling, heeft SettleMint een buffer. Bovendien veranderde het - achteraf gezien - ook net op tijd van marketing- en verkoopstrategie. "De eerste jaren steunde onze strategie op events", zegt Matthew Van Niekerk, die de afgelopen jaren net als veel van zijn collega's de wereld rondvloog. "We deden 170 events per jaar, dat was enorm. In december werkten we een strategie uit voor meer digitale marketing en sales, en begonnen we te evolueren naar minder events. We investeerden in content zoals webinars, en in thought leadership (als expert gezien worden in je domein, nvdr). Het was puur geluk dat we net van strategie veranderden voor covid."

