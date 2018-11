Sequana Medical plant beursgang in Brussel

Sequana Medical ontwikkelt 'oplossingen om leveraandoeningen, hartfalen, maligne ascites en andere vochtbalansproblemen te behandelen'. Het heeft momenteel één commercieel product, de alfapump. Dat is een in het lichaam implanteerbaar toestelletje, dat kan worden gebruikt voor de behandeling van bijvoorbeeld chronische vochtophoping in de buik als gevolg van levercirrose.

Het is nog niet duidelijk wanneer de beursgang precies zal plaatsvinden en tegen welke prijs dat zal zijn. De opbrengst ervan zal onder meer gebruikt worden om alfapump commercieel uit te rollen en voor een reeks klinische studies.

Onder meer de investeringsmaatschappijen PMV en FPIM staken onlangs nog geld in Sequana Medical. Dat is een van oorsprong Zwitsers farmabedrijf, dat onlangs zijn hoofdkwartier verhuisde naar Gent.

De voorzitter van de onderneming is Rudy Dekeyser, voormalig topman van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Na de beursgang geeft hij de fakkel door aan Pierre Chauvineau, die al vele jaren actief is in de sector. Daarnaast zal Wim Ottevaere, tot voor kort financieel directeur van het biofarmabedrijf Ablynx, als niet-uitvoerend bestuurder worden aangesteld.