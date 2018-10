Sébastien Bazin (CEO AccorHotels): 'We zetten hotels op wielen'

Voor de komst van Sébastien Bazin (56) stond AccorHotels bekend als saai en gezapig, maar daar heeft de specialist in overnames een mouw aan gepast. Terwijl de groep twee jaar geleden nog elf merken telde, is dat aantal al verdrievoudigd. Zo kocht Bazin dit jaar onder meer de Zwitserse keten Mövenpick en het Australische Mantra. Eerder had hij al nieuwe merken gelanceerd, zoals het op millennials gerichte Jo&Joe. Bovendien waagt AccorHotels, dat onder de naam Accor beursgenoteerd is, zich behalve aan hotelmerken ook almaar meer aan aanverwante activiteiten. Zo kocht het met John Paul de wereldmarktleider in conciërgediensten en verwierf het naast de evenementenorganisator Potel & Chabot ook de verhuurder van luxeappartementen en -woningen onefinestay en VeryChic, een platform voor de verkoop van luxeappartementen, cruises en breaks. Bazin aasde onlangs zelfs op een groot belang in de luchtvaartgroep Air France-KLM, maar viste achter het net.

