Corona veroorzaakte paradoxaal genoeg een boom in de verkoop van jachten. SeaNet Europe probeert daarvan te profiteren en biedt co-eigenaarschap van luxejachten aan. "Het heeft wat moeite gekost om onze geloofwaardigheid op te bouwen, maar geen enkele eigenaar heeft al afgehaakt", zegt CEO Matty Zadnikar.

De boat show in Split is voor de bemanningsleden van de SeaNet-jachten een beetje als thuiskomen. Hun boten varen dan wel onder Maltese vlag, maar de bemanning komt nagenoeg volledig uit Kroatië. Dat is geen toeval. Twee keer per jaar komen de jachten voor onderhoud en herstellingen naar die regio. Bovendien cruisen ze een flink stuk van de zomer voor de Kroatische kust. "Kroaten zijn harde werkers en hebben een lange traditie in de jachtwereld", vertelt Matty Zadnikar, de oprichter en CEO van SeaNet Europe. "De meer dan duizend eilanden voor de kust maken de regio tot het mooiste vaargebied ter wereld." De luxewereld waar Zadnikar zich nu in beweegt, ligt mijlenver van de Limburgse steenkoolmijnen waar hij als jongeman in de voetsporen van zijn vader trad. Toen de mijnen sloten, begon hij als onderaannemer in de petrochemie. Zijn bedrijf Z-Safety stond in voor de veiligheid en bleek een succes. Hoewel hij eerst niet wilde verkopen, nam het Amerikaanse Total Safety in 2011 Zadnikars eerste bedrijf over. Zijn financiële adviseurs moesten hem zelfs nog over de streep trekken nadat het overnamebod drie keer was verhoogd. De verkoop van Z-Safety opende de deur naar een jongensdroom: Zadnikar liet een jacht bouwen en ging rondvaren in de Middellandse Zee. "Na een sabbatjaar besefte ik dat ik niet ben gemaakt voor het eeuwige lanterfanten", lacht hij. En dus werd de Limburger met Sloveense roots opnieuw ondernemer. In september 2016 lanceerde hij met SeaNet het concept van co-eigenaarschap voor luxejachten. SeaNet positioneert zich in het segment van de luxejachten met bemanning. Fractioneel eigenaarschap bestond al wel voor kleine boten, maar de introductie in de wereld van luxejachten deed wenkbrauwen fronsen. Zo'n deelconcept verwacht je niet in een wereld waar klanten miljoenen op tafel leggen voor hun statussymbool op het water. "De argwaan was alleen maar een extra motivatie", lacht Zadnikar. Sinds de lancering van het concept op het Cannes Yachting Festival ruim vijf jaar geleden heeft SeaNet zijn geloofwaardigheid zien groeien. Intussen heeft SeaNet Europe zestien eigenaars voor zes jachten. Een nieuw jacht van 40 meter is in aanbouw. Hoewel de wereld van luxejachten een exclusieve en internationale markt is, komt de helft van de co-eigenaars bij SeaNet uit Vlaanderen, voornamelijk uit West-Vlaanderen. Zadnikar voorspelt dit jaar voor het eerst een positieve cashflow. "De juiste reputatie opbouwen heeft wat langer geduurd dan voorzien, maar we hoeven nu niet meer uit te leggen dat wij iets anders aanbieden dan timesharing", zegt Zadnikar. Concreet wordt per boot een vennootschap opgericht. De mede-eigenaars worden aandeelhouders in de vennootschap en sluiten met SeaNet een managementcontract voor het jacht en de bemanning af. Zadnikars team zorgt voor het onderhoud, de bemanning en het hospitalitymanagement aan boord. Dat model spaart de co-eigenaars van veel gedoe. Bovendien is hun investering beschermd voor het geval dat SeaNet zijn activiteiten zou stopzetten. De co-eigenaars kunnen altijd hun contract verbreken en een andere organisatie inschakelen om de boot te managen en voor personeel te zorgen. "Geen enkele eigenaar heeft al afgehaakt", benadrukt Zadnikar trots. SeaNet bouwt zijn businessmodel enerzijds op marges op de verkoop van de aandelen in de boten die het voorfinanciert en anderzijds op de recurrente inkomsten van de jacht- en bemanningscontracten. "Wie bij ons koopt, weet dat wij een business runnen en dat wij onze marges nodig hebben", zegt Zadnikar. "Maar zodra ze de rekensom maken, beseffen ze wel dat SeaNet economisch de juiste keuze is voor hen." De jachten die worden gedeeld zijn duur. Een jacht van 30 meter kost bijvoorbeeld zo'n 10 miljoen euro, btw inbegrepen. Vier eigenaars betalen dan elk 2,5 miljoen en een jaarlijkse factuur van ongeveer 1 miljoen euro voor het onderhoud, de bemanning en het beheer. Zadnikar: "Uiteindelijk is een jacht een beetje als een extra onderneming die je moet runnen, terwijl je maar een paar weken per jaar kunt genieten van je boot. Wij vergemakkelijken dat proces voor onze mede-eigenaars." Een boot koop je niet als een renderende investering. Elk jaar bedraagt de ontwaarding, afhankelijk van het type boot en de marktomstandigheden, ongeveer 5 tot 10 procent. In die zin is de keuze voor co-eigenaarschap een dubbele win. Je betaalt maar een kwart van de prijs, maar ook de ontwaarding van de investering is vier keer kleiner. "De eigenaars boeten wat aan flexibiliteit in en moeten wel eens een compromis aanvaarden op hun boot, maar wie totale flexibiliteit wil, moet maar een volledig jacht kopen en daar de meerprijs voor betalen", zegt Zadnikar. "We zorgen er ook voor dat onze boten perfect onderhouden zijn, zodat ze hun waarde behouden", zegt Zadnikar. "Dat is nodig, want onze vloot vaart meer dan de meeste jachten." In het zomerseizoen cruisen de boten van SeaNet in de Middellandse Zee, maar begin november worden ze met een speciaal vrachtschip getransporteerd naar de Caraïben zodat de booteigenaars in de wintermaanden ook een paar weken op hun jacht in de Caraïben kunnen doorbrengen. Er werken 63 mensen voor het bedrijf met zetel in Malta. Het gros zijn Kroaten die de boten bemannen, maar daarnaast zijn zes mensen bezig met de klassieke aspecten van een onderneming. Zowel operationeel directeur Leon Klapwijk als marketingcoördinator Cindy Lenssen werkten al voor Zadnikar in de tijd van Z-Safety. De vertrouwensband is groot. "Ik ben veel bezig met wat er moet gebeuren als ik er plots niet meer zou zijn", zegt Zadnikar. "Ik probeer me in cruciale zaken te ontdubbelen, zodat het bedrijf kan voortbestaan. Dit is begonnen als een passie, maar uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor de inkomens van ruim zestig families." Respect voor zijn werknemers is belangrijk voor Zadnikar. SeaNet kiest ervoor met parallelle ploegen te werken: de bemanning is twee maanden aan boord en daarna twee maanden thuis. Dat is ongebruikelijk in de jachtwereld, waar bemanningsleden vaak een heel vaarseizoen dag en nacht paraat moeten zijn, om daarna enkele maanden vrijaf te nemen. Het systeem van Zadnikar is menselijker voor het familiale leven van SeaNet-werknemers. "Mensen met de juiste ingesteldheid zijn cruciaal aan boord", zegt Zadnikar. Om dezelfde reden is niet iedere koper die zich aanbiedt ook geschikt voor het co-eigenaarsschap. Zelfs superjachten hebben beperkingen. Als co-eigenaars daar geen rekening mee houden, putten ze de bemanning uit, wat voor de andere co-eigenaars de pret kan bederven. "Tevreden werknemers presteren beter", zegt Zadnikar.