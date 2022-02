Het Belgische HR-bedrijf SD Worx heeft zijn winstcijfers in 2021 bijna verdubbeld. Het geconsolideerde nettoresultaat klokte af op 46,8 miljoen euro, tegenover 24,1 miljoen euro een jaar eerder. Dat is te danken aan de stijging van het bedrijfsresultaat, een hoger financieel resultaat en de lagere effectieve belastingdruk.

De geconsolideerde omzet nam met 15 procent toe, tot 858,1 miljoen euro, en voor de genormaliseerde ebitda was er een stijging van 20 procent, tot 115,6 miljoen euro.

'De cijfers stijgen voor zowel SD Worx People Solutions, ons payroll- en HR-segment, als voor SD Worx Staffing & Career Solutions, het segment dat focust op staffing en flexibel werken', aldus Filip Dierckx, voorzitter van de raad van bestuur. Die eerste bedrijfstak verhoogde de omzet van 530 naar 607 miljoen euro, of een stijging met 14,6 procent. Voor de kleinere divisie Staffing & Career Solutions steeg de omzet van 217 naar 254 miljoen euro (+17,1 procent).

De omzetgroei is onder meer te danken aan de overnames die het bedrijf in de loop van 2021 deed. 'Aditro, launch! en Teal Partners kwamen onze groep tijdens de eerste jaarhelft vervoegen en doen het alle drie goed', aldus Dierckx. Zonder overnames was de omzetstijging van People Solutions beperkter geweest en had die op 6,3 procent gelegen.

Voor het eerst overschrijdt de genormaliseerde ebitda van SD Worx de 100 miljoen euro.

Vorig jaar werden kantoren in Polen, Spanje en Italië geopend, en door overnames is het bedrijf nu ook actief in Denemarken, Estland, Finland, Noorwegen en Zweden. CEO Kobe Verdonck geeft aan dat het de bedoeling is op termijn in heel Europa aanwezig te zijn. 'We zijn verheugd vast te stellen dat onze groeistrategie werkt', zegt Verdonck. 'Het is onze ambitie om dé Europese referentie te zijn binnen payroll en HR.'

