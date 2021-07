Alle vrachtwagens van het Schotse whiskymerk Glenfiddich rijden binnenkort op biogas uit afval van de stokerij. Het bedrijf wil de technologie delen om de uitstoot van het Schotse verkeer te verlagen.

Het biogas is ontwikkeld door moederbedrijf William Grant and Sons. Het is afkomstig uit de residuen die overblijven bij het stoken van whisky. Het eerste tankstation is al klaar en binnenkort moet het hele vrachtwagenpark van Glenfiddich op het biogas rijden.

Volgens de fabrikant kan de uitstoot van de vrachtwagens zo met 95 procent teruggedrongen worden in vergelijking met diesel. Elke truck kan zo 250 ton CO2-uitstoot per jaar besparen, dat is vergelijkbaar met het aanplanten van vierduizend bomen.

William Grant and Sons zegt de technologie beschikbaar te willen stellen voor alle whiskyproducenten. De fabrikant wil zo naar eigen zeggen zijn steentje bijdragen aan de klimaatinspanningen van de Schotse en Britse regeringen.

Het biogas is ontwikkeld door moederbedrijf William Grant and Sons. Het is afkomstig uit de residuen die overblijven bij het stoken van whisky. Het eerste tankstation is al klaar en binnenkort moet het hele vrachtwagenpark van Glenfiddich op het biogas rijden.Volgens de fabrikant kan de uitstoot van de vrachtwagens zo met 95 procent teruggedrongen worden in vergelijking met diesel. Elke truck kan zo 250 ton CO2-uitstoot per jaar besparen, dat is vergelijkbaar met het aanplanten van vierduizend bomen.William Grant and Sons zegt de technologie beschikbaar te willen stellen voor alle whiskyproducenten. De fabrikant wil zo naar eigen zeggen zijn steentje bijdragen aan de klimaatinspanningen van de Schotse en Britse regeringen.