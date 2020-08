Familiebedrijf Bristol is in de problemen gekomen door de coronacrisis. Dat zegt topvrouw Elise Vanaudenhove in een interview met Het Financieele Dagblad.

De schoenenketen leed al jarenlang verlies en gedwongen sluitingen van Belgische winkels en minder klanten in Nederland hebben gezorgd voor een groot gat in de begroting.

In de periode met de lockdownmaatregelen verloor Bristol volgens Vanaudenhove 5 miljoen euro per week. Gesprekken met banken over de financiering hebben tot nu toe niets opgeleverd en daardoor moest de vastgoedtak van de familie bijspringen. 'Met dat krediet konden we de crisis overbruggen. Overleven, ja', zegt de topvrouw in het interview met FD. Bristol onderhandelt nog steeds met de banken. De schoenenketen hoopt ook dat verhuurders gaan inzien dat de huurprijzen in stadscentra veel te hoog zijn.

Bristol leed voor de coronacrisis ook al jarenlang verlies. De prijsvechter heeft het moeilijk met de concurrentie van webwinkel Zalando en schoenenketen vanHaren.

